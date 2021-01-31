Пандемия Net Zero

В 2020 г. зафиксирован вал заявлений крупнейших нефтегазовых групп, в которых они обязались добиться «углеродной нейтральности», нулевого баланса выбросов парниковых газов (Net Zero Emissions), к середине столетия. ВР, Shell, норвежская Equinor, французская Total, итальянская Eni, испанская Repsol, ConocoPhillips из США – все мировые нефтегазовые компании вынуждены озеленяться, сокращать выбросы парниковых газов (ПГ) и формировать соответствующие стратегии. Например, BP обязуется стать обладателем 50 ГВт мощностей возобновляемой энергетики к 2030 г., а Total планирует нарастить портфель солнечных и ветровых электростанций до 35 ГВт к 2025 г. По инвестициям в ВИЭ нефтяники постепенно подтягиваются к крупнейшим глобальным электроэнергетическим компаниям.