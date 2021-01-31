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России пора перестать кривляться и дурачиться

Лучше начать участвовать в глобальных процессах в качестве равноправного и ответственного игрока
Евгений Кузнецов , инвестор, бывший гендиректор РВК
Максим Стулов / Ведомости

В 2020 г. в целом по ЕС выработка электроэнергии возобновляемыми источниками впервые превысила ее выработку с использованием ископаемого топлива. Годом раньше это случилось в Великобритании и Германии. В России при этом привыкли считать, что все дело в дотациях.

Однако в последние годы они сменились более умными методами стимулирования – налоговыми преференциями и инвестиционной поддержкой. К примеру, в Европе больше нельзя получить госинвестиции в любой проект, связанный с генерацией на ископаемом топливе, а частные инвесторы уже откровенно потеряли вкус к «устаревающей» технологии. Ведь себестоимость выработки энергии солнца и ветра стала ниже, чем у нефти и газа, даже без учета налогов и дотаций. Технологическая революция удешевила этот процесс на несколько порядков за 20 лет, и прогресс и не думает останавливаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных