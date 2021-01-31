России пора перестать кривляться и дурачиться

Однако в последние годы они сменились более умными методами стимулирования – налоговыми преференциями и инвестиционной поддержкой. К примеру, в Европе больше нельзя получить госинвестиции в любой проект, связанный с генерацией на ископаемом топливе, а частные инвесторы уже откровенно потеряли вкус к «устаревающей» технологии. Ведь себестоимость выработки энергии солнца и ветра стала ниже, чем у нефти и газа, даже без учета налогов и дотаций. Технологическая революция удешевила этот процесс на несколько порядков за 20 лет, и прогресс и не думает останавливаться.