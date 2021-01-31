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Борьба за климат и за новый передел мира

Зеленая революция выходит далеко за рамки технологической конкуренции
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
До Парижского соглашения доминировали факторы экономического свойства, происходило «внутритопливное» замещение: трубопроводный газ против СПГ, традиционные углеводороды против сланцевых, новая нефть и газ Арктики против повышения нефтеотдачи в освоенных районах /Галина Старинская / Ведомости

Зеленая революция уже третий по счету передел сфер влияния в энергетической сфере в XXI в. (первые два – американская сланцевая революция и революция СПГ). Конкурентная борьба будет жесткой. На поверхности зеленая революция – это технологический передел мира по линии «невозобновляемые энергоресурсы (НВЭР) – возобновляемые источники энергии (ВИЭ)», однако конкуренция здесь далеко не только технологическая. И вообще, зеленая революция – это не про ВИЭ и не про энергетику. Это про новый характер взаимоотношений человека с окружающей природной средой. Об этом в рамках дискуссии «Ведомостей» пишут Татьяна Митрова и Евгений Кузнецов.

После ответной реакции мировой экономики на взлет нефтяных цен в 1970-е началось расширение предложения и сдерживание роста спроса на энергию, происходил переход от ожидания «пика предложения» к ожиданию «пика спроса». На эту трансформацию ушло 30 лет (средняя длительность инновационно-инвестиционного цикла). Именно в этих новых условиях возникло в 2015 г. дополнительное искусственное ограничение спроса в виде Парижского соглашения по борьбе за сохранение климата путем уменьшения выбросов тепличных газов, а значит, ограничений для развития мировой энергетики на основе НВЭР, которую принято считать главным антропогенным загрязнителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных