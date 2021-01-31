Борьба за климат и за новый передел мира

Зеленая революция уже третий по счету передел сфер влияния в энергетической сфере в XXI в. (первые два – американская сланцевая революция и революция СПГ). Конкурентная борьба будет жесткой. На поверхности зеленая революция – это технологический передел мира по линии «невозобновляемые энергоресурсы (НВЭР) – возобновляемые источники энергии (ВИЭ)», однако конкуренция здесь далеко не только технологическая. И вообще, зеленая революция – это не про ВИЭ и не про энергетику. Это про новый характер взаимоотношений человека с окружающей природной средой. Об этом в рамках дискуссии «Ведомостей» пишут Татьяна Митрова и Евгений Кузнецов.