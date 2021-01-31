Борьба за климат и за новый передел мира

Борьба за климат и за новый передел мираЗеленая революция выходит далеко за рамки технологической конкуренции
Зеленая революция уже третий по счету передел сфер влияния в энергетической сфере в XXI в. (первые два – американская сланцевая революция и революция СПГ). Конкурентная борьба будет жесткой. На поверхности зеленая революция – это технологический передел мира по линии «невозобновляемые энергоресурсы (НВЭР) – возобновляемые источники энергии (ВИЭ)», однако конкуренция здесь далеко не только технологическая. И вообще, зеленая революция – это не про ВИЭ и не про энергетику. Это про новый характер взаимоотношений человека с окружающей природной средой. Об этом в рамках дискуссии «Ведомостей» пишут Татьяна Митрова и Евгений Кузнецов.
После ответной реакции мировой экономики на взлет нефтяных цен в 1970-е началось расширение предложения и сдерживание роста спроса на энергию, происходил переход от ожидания «пика предложения» к ожиданию «пика спроса». На эту трансформацию ушло 30 лет (средняя длительность инновационно-инвестиционного цикла). Именно в этих новых условиях возникло в 2015 г. дополнительное искусственное ограничение спроса в виде Парижского соглашения по борьбе за сохранение климата путем уменьшения выбросов тепличных газов, а значит, ограничений для развития мировой энергетики на основе НВЭР, которую принято считать главным антропогенным загрязнителем.