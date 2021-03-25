Блокчейн нужен там, где нет доверия

В первую очередь блокчейн – это технология обеспечения доверия. Поэтому она эффективна именно там, где с этим есть проблемы. Например, в рамках сети биткойна она отлично решает проблему доверия между множеством незнакомых друг с другом людей. Вместе с тем необходимость этой технологии, например, при регистрации прав на недвижимость уже не так очевидна – централизованный (и, разумеется, тоже цифровой, но не обязательно основанный на блокчейне) государственный реестр справится с этим гораздо лучше децентрализованной системы а-ля биткойн. Можно по примеру Грузии периодически сохранять цифровые слепки такой базы в той же сети блокчейн, но это не значит, что учет прав собственности должен перейти на полноценный децентрализованный блокчейн, чтобы стать быстрым и дешевым.