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Блокчейн нужен там, где нет доверия

Во многих направлениях, где предлагается использовать блокчейн, он на деле ухудшает надежность и прозрачность
Андрей Вавилов , доктор экономических наук
Андрей Гордеев / Ведомости

Рост стоимости биткойна до новых рекордов дал свежий импульс обсуждению перспектив криптоэкономики и блокчейна (см., например, статьи Александра Филатова на стр. 06 и Александра Иванова на стр. 07). Сама по себе технология блокчейна, без сомнения, гениальное изобретение. Самое известное ее применение – биткойн – построено на уникальном сочетании информационных технологий, физики, экономики, математики. Однако, как и любая другая технология, она хорошо подходит для решения одних задач и не очень – других. Попытка внедрить ее во все мыслимые сегменты нашей жизни сродни прогнозам героя фильма «Москва слезам не верит» про всепроникающее телевидение.

В первую очередь блокчейн – это технология обеспечения доверия. Поэтому она эффективна именно там, где с этим есть проблемы. Например, в рамках сети биткойна она отлично решает проблему доверия между множеством незнакомых друг с другом людей. Вместе с тем необходимость этой технологии, например, при регистрации прав на недвижимость уже не так очевидна – централизованный (и, разумеется, тоже цифровой, но не обязательно основанный на блокчейне) государственный реестр справится с этим гораздо лучше децентрализованной системы а-ля биткойн. Можно по примеру Грузии периодически сохранять цифровые слепки такой базы в той же сети блокчейн, но это не значит, что учет прав собственности должен перейти на полноценный децентрализованный блокчейн, чтобы стать быстрым и дешевым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных