Блокчейн нужен там, где нет доверия

Блокчейн нужен там, где нет доверияВо многих направлениях, где предлагается использовать блокчейн, он на деле ухудшает надежность и прозрачность
Рост стоимости биткойна до новых рекордов дал свежий импульс обсуждению перспектив криптоэкономики и блокчейна (см., например, статьи Александра Филатова на стр. 06 и Александра Иванова на стр. 07). Сама по себе технология блокчейна, без сомнения, гениальное изобретение. Самое известное ее применение – биткойн – построено на уникальном сочетании информационных технологий, физики, экономики, математики. Однако, как и любая другая технология, она хорошо подходит для решения одних задач и не очень – других. Попытка внедрить ее во все мыслимые сегменты нашей жизни сродни прогнозам героя фильма «Москва слезам не верит» про всепроникающее телевидение.
В первую очередь блокчейн – это технология обеспечения доверия. Поэтому она эффективна именно там, где с этим есть проблемы. Например, в рамках сети биткойна она отлично решает проблему доверия между множеством незнакомых друг с другом людей. Вместе с тем необходимость этой технологии, например, при регистрации прав на недвижимость уже не так очевидна – централизованный (и, разумеется, тоже цифровой, но не обязательно основанный на блокчейне) государственный реестр справится с этим гораздо лучше децентрализованной системы а-ля биткойн. Можно по примеру Грузии периодически сохранять цифровые слепки такой базы в той же сети блокчейн, но это не значит, что учет прав собственности должен перейти на полноценный децентрализованный блокчейн, чтобы стать быстрым и дешевым.