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Девелопмент скоро перекроит рынки ремонта, мебели и техники для дома

Как застройщики планируют сохранить высокую доходность бизнеса
Дмитрий Борисов , основатель и СЕО проекта Rerooms.ru
PhotoXPress

Федеральная антимонопольная служба потребовала от застройщиков «обосновать рост цен на жилье», что вполне можно считать сигналом рынку. Стало уже общим местом, что именно застройщики оказались среди основных бенефициаров мер поддержки экономики — за счет как подешевевшей ипотеки, так и перетока денег с низкодоходных депозитов на фондовый рынок и в недвижимость. Теперь ситуация меняется. Постепенное сворачивание программы льготной ипотеки, повышение ставок (в том числе по депозитам) и сокращение доходов населения рано или поздно приведут к коррекции на перегретом рынке недвижимости. Застройщики это прекрасно понимают. Какие меры они будут предпринимать, чтобы сохранить, а то и увеличить доходность своего бизнеса?

Пандемия подстегнула цифровизацию во многих секторах — в том числе и таком консервативном, как строительство. Многие крупные девелоперы инвестировали в IT и за счет этого начали менять свои бизнес-модели. Их цель — зарабатывать не просто на бетонных коробках «под чистовую отделку», а включать в свой продукт все сопутствующие услуги и товары, которые люди приобретают для обустройства жилья. Через пару-тройку лет многие из них будут продавать жилье под ключ – с ремонтом, кухней, мебелью и даже бытовой техникой. Именно квартиры в формате «приезжай и живи» станут основой роста бизнеса крупнейших девелоперов. И очевидно, что такой продукт, предлагаемый клиенту в 30-летнюю ипотеку под относительно невысокий процент, способен перекроить существующий рынок DIY-продавцов кухонь и мебели, а также услуг ремонта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных