Девелопмент скоро перекроит рынки ремонта, мебели и техники для дома

Пандемия подстегнула цифровизацию во многих секторах — в том числе и таком консервативном, как строительство. Многие крупные девелоперы инвестировали в IT и за счет этого начали менять свои бизнес-модели. Их цель — зарабатывать не просто на бетонных коробках «под чистовую отделку», а включать в свой продукт все сопутствующие услуги и товары, которые люди приобретают для обустройства жилья. Через пару-тройку лет многие из них будут продавать жилье под ключ – с ремонтом, кухней, мебелью и даже бытовой техникой. Именно квартиры в формате «приезжай и живи» станут основой роста бизнеса крупнейших девелоперов. И очевидно, что такой продукт, предлагаемый клиенту в 30-летнюю ипотеку под относительно невысокий процент, способен перекроить существующий рынок DIY-продавцов кухонь и мебели, а также услуг ремонта.