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AT&T готова расстаться с WarnerMedia

Компания договорилась о слиянии своего медиаподразделения с Discovery
Илья Виноградов
AT&T — компания недели /JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

Американская компания AT&T, крупнейший телекоммуникационный холдинг в мире, объявила 17 мая о сделке по слиянию своего медийного подразделения WarnerMedia с американской медиакомпанией Discovery. Объединенная компания, название которой пока не объявлено, станет одним из крупнейших в мире поставщиков и владельцев новостного и развлекательного контента. В ее библиотеке будет почти 200 000 часов фильмов и программ производства более чем сотни брендов, среди которых Animal Planet, Cartoon Network, CNN, DC Comics, Discovery, Eurosport, HBO и Warner Bros. По информации Financial Times, объединенная компания оценивается в $132 млрд (включая долговые обязательства в размере $56 млрд).

Сделка будет проведена по схеме Reverse Morris Trust, которая позволяет объединить акции без уплаты налогов. Акционеры AT&T получат 71% акций объединенной компании, акционеры Discovery – 29%. AT&T выдвинет в совет директоров новой компании семь человек, Discovery – шесть, одним из которых станет гендиректор Discovery Дэвид Заслав, который и возглавит объединенную компанию. В случае одобрения сделки акционерами Discovery она должна быть завершена в середине 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных