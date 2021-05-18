AT&T готова расстаться с WarnerMedia

AT&T готова расстаться с WarnerMediaКомпания договорилась о слиянии своего медиаподразделения с Discovery
Американская компания AT&T, крупнейший телекоммуникационный холдинг в мире, объявила 17 мая о сделке по слиянию своего медийного подразделения WarnerMedia с американской медиакомпанией Discovery. Объединенная компания, название которой пока не объявлено, станет одним из крупнейших в мире поставщиков и владельцев новостного и развлекательного контента. В ее библиотеке будет почти 200 000 часов фильмов и программ производства более чем сотни брендов, среди которых Animal Planet, Cartoon Network, CNN, DC Comics, Discovery, Eurosport, HBO и Warner Bros. По информации Financial Times, объединенная компания оценивается в $132 млрд (включая долговые обязательства в размере $56 млрд).
Сделка будет проведена по схеме Reverse Morris Trust, которая позволяет объединить акции без уплаты налогов. Акционеры AT&T получат 71% акций объединенной компании, акционеры Discovery – 29%. AT&T выдвинет в совет директоров новой компании семь человек, Discovery – шесть, одним из которых станет гендиректор Discovery Дэвид Заслав, который и возглавит объединенную компанию. В случае одобрения сделки акционерами Discovery она должна быть завершена в середине 2022 г.