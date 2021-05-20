Накопительное страхование жизни может не выжить

Стремление регулятора понятно: он стремится ограничить рамки условий договоров так, чтобы клиентов не могли вводить в заблуждение. Качество работы с клиентами в сегменте ИСЖ и правда одна из болезненных тем на финансовом рынке. Особенно когда речь идет о продажах полисов через банки – еще пару лет назад чуть ли не каждая вторая такая продажа проходила с серьезными нарушениями. Страхователь толком не понимал, что он покупает, и часто получал совершенно неквалифицированные комментарии менеджеров банков. А они были сверхмотивированы продать всем как можно больше этих продуктов.