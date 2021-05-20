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Накопительное страхование жизни может не выжить

Борясь с обманом клиентов, ЦБ устанавливает невыполнимые требования к финансовым продуктам
Павел Самиев
С новыми регулятивными требованиями есть очень высокий риск получить ровно обратный эффект: на рынке останутся краткосрочные договоры и вариативность рискового покрытия уменьшится. В результате даже люди среднего возраста зачастую не смогут купить НСЖ /Евгений Разумный / Ведомости

18 мая Банк России обнародовал проект новых требований к полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). В частности, среди требований появилось условие действия рисковой составляющей страхового продукта с момента уплаты первого взноса, а размер минимальной выплаты в случае смерти застрахованного установлен как двукратная сумма всей страховой премии. Сказано также, что страховой продукт не может меняться при изменении состояния здоровья клиента. А «период охлаждения» – время, в течение которого страхователь может передумать и расторгнуть договор, – увеличен до момента оплаты им третьего взноса. Кроме того, страховщики должны будут раскрывать данные по доходности продуктов и объяснять клиенту, что доходность в прошлом не гарантирует аналогичной доходности в будущем.

Стремление регулятора понятно: он стремится ограничить рамки условий договоров так, чтобы клиентов не могли вводить в заблуждение. Качество работы с клиентами в сегменте ИСЖ и правда одна из болезненных тем на финансовом рынке. Особенно когда речь идет о продажах полисов через банки – еще пару лет назад чуть ли не каждая вторая такая продажа проходила с серьезными нарушениями. Страхователь толком не понимал, что он покупает, и часто получал совершенно неквалифицированные комментарии менеджеров банков. А они были сверхмотивированы продать всем как можно больше этих продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных