Накопительное страхование жизни может не выжить

Накопительное страхование жизни может не выжитьБорясь с обманом клиентов, ЦБ устанавливает невыполнимые требования к финансовым продуктам
18 мая Банк России обнародовал проект новых требований к полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). В частности, среди требований появилось условие действия рисковой составляющей страхового продукта с момента уплаты первого взноса, а размер минимальной выплаты в случае смерти застрахованного установлен как двукратная сумма всей страховой премии. Сказано также, что страховой продукт не может меняться при изменении состояния здоровья клиента. А «период охлаждения» – время, в течение которого страхователь может передумать и расторгнуть договор, – увеличен до момента оплаты им третьего взноса. Кроме того, страховщики должны будут раскрывать данные по доходности продуктов и объяснять клиенту, что доходность в прошлом не гарантирует аналогичной доходности в будущем.
Стремление регулятора понятно: он стремится ограничить рамки условий договоров так, чтобы клиентов не могли вводить в заблуждение. Качество работы с клиентами в сегменте ИСЖ и правда одна из болезненных тем на финансовом рынке. Особенно когда речь идет о продажах полисов через банки – еще пару лет назад чуть ли не каждая вторая такая продажа проходила с серьезными нарушениями. Страхователь толком не понимал, что он покупает, и часто получал совершенно неквалифицированные комментарии менеджеров банков. А они были сверхмотивированы продать всем как можно больше этих продуктов.