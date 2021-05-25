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Почем IPO для народа

Robinhood дал частным инвесторам права институциональных
Павел Самиев , гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»
Robinhood — компания недели /AP

Robinhood анонсировал возможность участия всех частных инвесторов в IPO сразу, а не после институциональных инвесторов – инвестбанков и фондов. «Право первой ночи» – когда профессиональные инвесторы покупают акции сразу при размещении – позволяет снимать сливки крупным игрокам. Это некий арбитраж: крупные игроки получают сверхмаржу в первый же день после размещения, так как рост стоимости бумаг через день по сравнению со стартовой ценой может быть просто колоссальным.

Можно считать это «демократизацией» рынка IPO и повышением справедливости размещений по отношению к частным непрофессиональным инвесторам. Сначала Robinhood объявлял, что такую возможность протестирует на своем собственном листинге. Часть акций предполагалось до начала торгов предложить своим пользователям – сейчас их порядка 13 млн человек. Но план изменился: первым IPO по такой схеме может стать выход производителя одежды для медицинской сферы – компании Figs.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных