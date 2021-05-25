Почем IPO для народа

Robinhood анонсировал возможность участия всех частных инвесторов в IPO сразу, а не после институциональных инвесторов – инвестбанков и фондов. «Право первой ночи» – когда профессиональные инвесторы покупают акции сразу при размещении – позволяет снимать сливки крупным игрокам. Это некий арбитраж: крупные игроки получают сверхмаржу в первый же день после размещения, так как рост стоимости бумаг через день по сравнению со стартовой ценой может быть просто колоссальным.