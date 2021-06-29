Как продление льготной ипотеки изменит рынок жилья

Уже в этом году дискуссия возобновилась с новой силой. В ЦБ заявляли, что льготная ипотека «разогрела» рынок, а «рост цен на жилье практически полностью нивелировал эффект от субсидирования ставки по ипотеке». То есть застройщикам (и целому ряду связанных отраслей) помогли, поддержав платежеспособный спрос, но вот потребители, по крайней мере в крупных городах, не выиграли практически ничего: вся льготная ставка растворилась в подорожавших квадратных метрах. Например, в Москве рост цен за год превысил 17%, а в среднем по России составил 14%. Регулятор был согласен продлить программу льготной ипотеки, но для тех регионов, где спрос на жилье еще не восстановился.