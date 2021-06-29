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Как продление льготной ипотеки изменит рынок жилья

Застройщики предпочтут возводить жилье меньшего метража, а в сегменте среднего класса вероятно снижение динамики цен
Павел Самиев , председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам
Евгений Разумный / Ведомости

Копья вокруг государственной программы льготной ипотеки на новостройки начали ломать еще в прошлом году, когда впервые был поднят вопрос о возможности ее продления. Банк России призывал своевременно свернуть программу, опасаясь пузырей на рынке кредитования, Минстрой выступал за ее сохранение, желая поддержать строительный сектор. Несмотря на жесткую позицию регулятора финансового рынка, в октябре 2020 г. программу продлили до 1 июля этого года без изменения условий (первоначальный взнос – 15%, ставка – 6,5% годовых, размер кредита – от 6 млн до 12 млн руб. в зависимости от региона).

Уже в этом году дискуссия возобновилась с новой силой. В ЦБ заявляли, что льготная ипотека «разогрела» рынок, а «рост цен на жилье практически полностью нивелировал эффект от субсидирования ставки по ипотеке». То есть застройщикам (и целому ряду связанных отраслей) помогли, поддержав платежеспособный спрос, но вот потребители, по крайней мере в крупных городах, не выиграли практически ничего: вся льготная ставка растворилась в подорожавших квадратных метрах. Например, в Москве рост цен за год превысил 17%, а в среднем по России составил 14%. Регулятор был согласен продлить программу льготной ипотеки, но для тех регионов, где спрос на жилье еще не восстановился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных