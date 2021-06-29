Как продление льготной ипотеки изменит рынок жилья

Как продление льготной ипотеки изменит рынок жильяЗастройщики предпочтут возводить жилье меньшего метража, а в сегменте среднего класса вероятно снижение динамики цен
Копья вокруг государственной программы льготной ипотеки на новостройки начали ломать еще в прошлом году, когда впервые был поднят вопрос о возможности ее продления. Банк России призывал своевременно свернуть программу, опасаясь пузырей на рынке кредитования, Минстрой выступал за ее сохранение, желая поддержать строительный сектор. Несмотря на жесткую позицию регулятора финансового рынка, в октябре 2020 г. программу продлили до 1 июля этого года без изменения условий (первоначальный взнос – 15%, ставка – 6,5% годовых, размер кредита – от 6 млн до 12 млн руб. в зависимости от региона).
Уже в этом году дискуссия возобновилась с новой силой. В ЦБ заявляли, что льготная ипотека «разогрела» рынок, а «рост цен на жилье практически полностью нивелировал эффект от субсидирования ставки по ипотеке». То есть застройщикам (и целому ряду связанных отраслей) помогли, поддержав платежеспособный спрос, но вот потребители, по крайней мере в крупных городах, не выиграли практически ничего: вся льготная ставка растворилась в подорожавших квадратных метрах. Например, в Москве рост цен за год превысил 17%, а в среднем по России составил 14%. Регулятор был согласен продлить программу льготной ипотеки, но для тех регионов, где спрос на жилье еще не восстановился.