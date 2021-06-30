Борьба с Большим братом

Федеральный уполномоченный по защите данных Ульрих Кельбер направил письмо всем министерствам и ведомствам Германии с призывом прекратить использование страниц в социальной сети Facebook до конца 2021 г. Уже не первый раз. Еще в мае 2019 г. он заявлял, что «работа со страницами в Facebook, совместимая с конфиденциальностью, в настоящее время невозможна» – руководство компании не готово корректировать политику обработки данных, что создает огромные проблемы для работы государственных служб.