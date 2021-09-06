Визит несбывшихся ожиданий

С визитом Владимира Зеленского в США Киев связывал большие надежды, главным образом на гарантии безопасности в противостоянии с Россией. В этом вопросе имелось два возможных варианта развития событий. Первый – попытаться добиться от Байдена обещания уговорить партнеров по НАТО согласиться с предоставлением Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). И второй – попытаться если не заблокировать санкциями «Северный поток – 2», что выглядело невероятным, то хотя бы получить от Байдена конкретные гарантии компенсаций за потерю транзита российского газа после 2024 г.