Визит несбывшихся ожиданий

Визит несбывшихся ожиданийЧто искал Зеленский в США и чего он добился
С визитом Владимира Зеленского в США Киев связывал большие надежды, главным образом на гарантии безопасности в противостоянии с Россией. В этом вопросе имелось два возможных варианта развития событий. Первый – попытаться добиться от Байдена обещания уговорить партнеров по НАТО согласиться с предоставлением Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). И второй – попытаться если не заблокировать санкциями «Северный поток – 2», что выглядело невероятным, то хотя бы получить от Байдена конкретные гарантии компенсаций за потерю транзита российского газа после 2024 г.
В подписанном сторонами заявлении по итогам визита ни первое, ни второе не упомянуто. По НАТО была вынесена выверенная формулировка – «США поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО». По гарантиям энергетической безопасности формулировка вообще издевательская: осуждаем «Северный поток – 2» и назначаем спецпредставителя, который будет следить за тем, чтобы Россия не смогла использовать его как геополитическое оружие (!). Не случайно Зеленский сразу после переговоров, выйдя к прессе, высказался в том смысле, что часть беседы его разочаровала.