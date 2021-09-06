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Визит несбывшихся ожиданий

Что искал Зеленский в США и чего он добился
Михаил Погребинский , директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
Brendan Smialowski / AFP

С визитом Владимира Зеленского в США Киев связывал большие надежды, главным образом на гарантии безопасности в противостоянии с Россией. В этом вопросе имелось два возможных варианта развития событий. Первый – попытаться добиться от Байдена обещания уговорить партнеров по НАТО согласиться с предоставлением Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). И второй – попытаться если не заблокировать санкциями «Северный поток – 2», что выглядело невероятным, то хотя бы получить от Байдена конкретные гарантии компенсаций за потерю транзита российского газа после 2024 г. 

В подписанном сторонами заявлении по итогам визита ни первое, ни второе не упомянуто. По НАТО была вынесена выверенная формулировка – «США поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО». По гарантиям энергетической безопасности формулировка вообще издевательская: осуждаем «Северный поток – 2» и назначаем спецпредставителя, который будет следить за тем, чтобы Россия не смогла использовать его как геополитическое оружие (!). Не случайно Зеленский сразу после переговоров, выйдя к прессе, высказался в том смысле, что часть беседы его разочаровала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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