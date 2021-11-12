CapitolGate и будущее Трампа

CapitolGate и будущее ТрампаЧто грозит 45-му президенту США и его окружению?
Комитет палаты представителей конгресса США по расследованию штурма Капитолия вызвал в суд 10 высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа. Они должны явиться туда до 23 ноября.
Этот шаг отражает новую стратегию противников Трампа в контролируемой демократами палате представителей. Они не только расширяют список свидетелей и потенциальных подозреваемых, но и пытаются добиться подтверждений того, что именно Дональд Трамп спровоцировал толпу радикалов на штурм Капитолия. Если топовые чиновники могут претендовать на неприкосновенность и не свидетельствовать о работе своей администрации, то их помощники и советники не имеют таких административных привилегий исполнительной власти.
Экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз может потенциально сослаться на свой статус и отклонить повестку, если дело касается раскрытия процедуры его профессиональных полномочий. Но его помощник, вызванный в суд, таких привилегий не имеет. Палата представителей полагает, что именно через эту брешь можно добиться подтверждения того, что 45-й президент США намеренно спровоцировал толпу штурмовать Капитолий.