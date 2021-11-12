CapitolGate и будущее Трампа

Этот шаг отражает новую стратегию противников Трампа в контролируемой демократами палате представителей. Они не только расширяют список свидетелей и потенциальных подозреваемых, но и пытаются добиться подтверждений того, что именно Дональд Трамп спровоцировал толпу радикалов на штурм Капитолия. Если топовые чиновники могут претендовать на неприкосновенность и не свидетельствовать о работе своей администрации, то их помощники и советники не имеют таких административных привилегий исполнительной власти.