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CapitolGate и будущее Трампа

Что грозит 45-му президенту США и его окружению?
Георгий Асатрян
6 января 2021 г. после 70-минутной речи Дональда Трампа в парке «Эллипс», перед Белым домом, толпа его радикальных сторонников штурмовала Капитолий / Reuters

Комитет палаты представителей конгресса США по расследованию штурма Капитолия вызвал в суд 10 высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа. Они должны явиться туда до 23 ноября.

Этот шаг отражает новую стратегию противников Трампа в контролируемой демократами палате представителей. Они не только расширяют список свидетелей и потенциальных подозреваемых, но и пытаются добиться подтверждений того, что именно Дональд Трамп спровоцировал толпу радикалов на штурм Капитолия. Если топовые чиновники могут претендовать на неприкосновенность и не свидетельствовать о работе своей администрации, то их помощники и советники не имеют таких административных привилегий исполнительной власти.

Экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз может потенциально сослаться на свой статус и отклонить повестку, если дело касается раскрытия процедуры его профессиональных полномочий. Но его помощник, вызванный в суд, таких привилегий не имеет. Палата представителей полагает, что именно через эту брешь можно добиться подтверждения того, что 45-й президент США намеренно спровоцировал толпу штурмовать Капитолий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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