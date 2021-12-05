Испытание рациональности

В XXI веке отчетливо наблюдается процесс редуцирования разрыва между странами передовыми и посредственными. Зачастую мы становимся свидетелями удивительных событий, которые в минувшие эпохи было бы сложно представить. Рядовые державы пытаются диктовать условия, продвигать свою повестку и в конечном счете реализовывать свои планы за счет интересов великих держав. Хвост виляет собакой – это как раз про это. Нечто подобное мы видели в период сирийского кризиса, когда региональные державы Ближнего Востока пытались (и скажем прямо, не без успеха) втянуть США в конфликт, который сложно отнести к приоритетным для Америки. Свержение Башара Асада нужно было в первую очередь Саудовской Аравии, Турции и Катару, но никак не Вашингтону. Однако умелая пропаганда, лоббистские сети и отработка идеологических штампов подтолкнули Вашингтон к более активному вмешательству в сирийский конфликт.