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Испытание рациональности

Нынешний виток украинского кризиса – тест на могущество и сдержанность великих военных держав
Георгий Асатрян , научный сотрудник РЭУ им. Плеханова, эксперт Российского совета по международным делам
Нынешняя напряженность на российско-украинской границе не представляет экзистенциальной угрозы для США – слишком они далеко. Очевидным является и тот факт, что Россия не собирается вводить свои войска на территорию Украины. Это было бы крайне опрометчивым и губительным шагом. / Andriy Dubchak / AP

Напряжение в Восточной Европе, на российско-украинской границе, можно считать знаковым для международных отношений. Удастся ли разрешить кризис или нет, зависит от готовности акторов мировой политики к кооперации и управлению глобальными процессами. Международные отношения всегда были наукой про великие державы. Именно они объявляли и вели войны, захватывали территории, заключали мирные соглашения и в конце концов создавали системы отношений. Но гуманизация международной жизни, глобализация, кантианская традиция и прочие процессы постмодерна приблизили рядовые страны к державам великим.

В XXI веке отчетливо наблюдается процесс редуцирования разрыва между странами передовыми и посредственными. Зачастую мы становимся свидетелями удивительных событий, которые в минувшие эпохи было бы сложно представить. Рядовые державы пытаются диктовать условия, продвигать свою повестку и в конечном счете реализовывать свои планы за счет интересов великих держав. Хвост виляет собакой – это как раз про это. Нечто подобное мы видели в период сирийского кризиса, когда региональные державы Ближнего Востока пытались (и скажем прямо, не без успеха) втянуть США в конфликт, который сложно отнести к приоритетным для Америки. Свержение Башара Асада нужно было в первую очередь Саудовской Аравии, Турции и Катару, но никак не Вашингтону. Однако умелая пропаганда, лоббистские сети и отработка идеологических штампов подтолкнули Вашингтон к более активному вмешательству в сирийский конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных