Испытание рациональности

Испытание рациональностиНынешний виток украинского кризиса – тест на могущество и сдержанность великих военных держав
Напряжение в Восточной Европе, на российско-украинской границе, можно считать знаковым для международных отношений. Удастся ли разрешить кризис или нет, зависит от готовности акторов мировой политики к кооперации и управлению глобальными процессами. Международные отношения всегда были наукой про великие державы. Именно они объявляли и вели войны, захватывали территории, заключали мирные соглашения и в конце концов создавали системы отношений. Но гуманизация международной жизни, глобализация, кантианская традиция и прочие процессы постмодерна приблизили рядовые страны к державам великим.
В XXI веке отчетливо наблюдается процесс редуцирования разрыва между странами передовыми и посредственными. Зачастую мы становимся свидетелями удивительных событий, которые в минувшие эпохи было бы сложно представить. Рядовые державы пытаются диктовать условия, продвигать свою повестку и в конечном счете реализовывать свои планы за счет интересов великих держав. Хвост виляет собакой – это как раз про это. Нечто подобное мы видели в период сирийского кризиса, когда региональные державы Ближнего Востока пытались (и скажем прямо, не без успеха) втянуть США в конфликт, который сложно отнести к приоритетным для Америки. Свержение Башара Асада нужно было в первую очередь Саудовской Аравии, Турции и Катару, но никак не Вашингтону. Однако умелая пропаганда, лоббистские сети и отработка идеологических штампов подтолкнули Вашингтон к более активному вмешательству в сирийский конфликт.