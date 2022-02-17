Экосистемная монополия

Главный козырь экосистем сегодня – уже даже не огромный накопленный массив данных. Данные можно купить, и сами экосистемы это делают. Главный козырь – это частотность прямого контакта с клиентом, его лояльность и внимание к бренду. Например, вряд ли есть причина, по которой вы заходите в банковское приложение несколько раз в день и проводите там больше времени, чем требуется на совершение необходимой финансовой операции. А экосистемные площадки такие причины создают. Они развлекают вас контентом, вовлекают геймификацией и встраивают в эту обвязку часто используемые сервисы: доставку еды, такси, онлайн-кинотеатры, маркетплейсы, музыкальные стриминги и т.п. Как результат – частота их контакта с клиентом в десятки раз выше, чем у «отдельностоящих» сервисов.