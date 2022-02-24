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Защиту от патентных троллей нужно совершенствовать

Для этого придется менять систему оспаривания интеллектуальной собственности
Татьяна Минеева , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве
Евгений Разумный / Ведомости

24 и 25 февраля палата по патентным спорам Роспатента рассмотрит возражения Samsung об аннулировании патента швейцарской компании Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей». Свои возражения на патент Sqwin также подали «Яндекс» и система платежных карт «Мир». Незаурядный патентный спор спровоцировал дискуссию о совершенствовании подхода к защите интеллектуальной собственности.

Sqwin пытается запретить использование в России сервиса Samsung Pay, а также требует запрета на ввоз и продажу в России смартфонов Samsung, поддерживающих эту технологию. Решение суда первой инстанции по иску Sqwin SA (в июле прошлого года арбитраж запретил Samsung использование продукции, включающей в себя платежный сервис Samsung Рау) взбудоражило деловое сообщество, которое заговорило о проблеме патентных троллей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных