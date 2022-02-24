Защиту от патентных троллей нужно совершенствовать

Sqwin пытается запретить использование в России сервиса Samsung Pay, а также требует запрета на ввоз и продажу в России смартфонов Samsung, поддерживающих эту технологию. Решение суда первой инстанции по иску Sqwin SA (в июле прошлого года арбитраж запретил Samsung использование продукции, включающей в себя платежный сервис Samsung Рау) взбудоражило деловое сообщество, которое заговорило о проблеме патентных троллей.