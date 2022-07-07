Платный урок для инвестора: тихой гавани не существует

Российская Федерация еще в 2002 г. взяла курс на изъятие сверхдоходов сырьевых компаний, начав с повышения налогообложения в нефтяной отрасли. По сути, российские нефтяные компании превратились в концессионеров, работающих на подряде у РФ. Концессионер в отличие от настоящей сырьевой компании не получает заметных выгод от роста цен на сырье, которое он производит. Вместо этого он работает скорее, как коммунальная компания, получая выручку по принципу «затраты плюс». В начале 2000х это позволило существенно укрепить доходную часть бюджета, страдавшего от нехватки доходов в 1990-е. Несмотря на высокое налогообложение нефтяной отрасли (в которой на рубль выручки платят около 60 коп налогов), газовая отрасль оставалась не так затронута повышенным налогообложением («Газпром» отдавал налогами 30-40 коп с рубля выручки), и «Газпром» поэтому мог платить приличные дивиденды. Логика государства выглядела следующим образом: раз контрольный пакет акций «Газпрома» у государства (тогда как в нефтяных компаниях у России обычно не было доли), и оно получает дивиденды, то нет необходимости сильно обделять компанию, на которой висят большие социальные обязательства по поддержанию газотранспортной инфраструктуры, а они требуют больших капитальных затрат