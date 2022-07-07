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Платный урок для инвестора: тихой гавани не существует

Почему российские сырьевые компании нужно оценивать без учёта сверхдоходов
Антон Прокудин , главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции»
Евгений Разумный / Ведомости

30 июня общее собрание акционеров ПАО «Газпром» не приняло решение по выплате дивидендов, которые были рекомендованы советом директоров. Рекордные дивиденды, которые ожидались по акциям «Газпрома» (52.53 руб. на акцию против максимум 15.24 руб. в прошлые годы) были единственным драйвером в бумагах компании, экономика которой страдает как от укрепления рубля (наряду с другими экспортерами), так и от туманных перспектив экспортных поставок газа. 

Российская Федерация еще в 2002 г. взяла курс на изъятие сверхдоходов сырьевых компаний, начав с повышения налогообложения в нефтяной отрасли. По сути, российские нефтяные компании превратились в концессионеров, работающих на подряде у РФ. Концессионер в отличие от настоящей сырьевой компании не получает заметных выгод от роста цен на сырье, которое он производит. Вместо этого он работает скорее, как коммунальная компания, получая выручку по принципу «затраты плюс». В начале 2000х это позволило существенно укрепить доходную часть бюджета, страдавшего от нехватки доходов в 1990-е. Несмотря на высокое налогообложение нефтяной отрасли (в которой на рубль выручки платят около 60 коп налогов), газовая отрасль оставалась не так затронута повышенным налогообложением («Газпром» отдавал налогами 30-40 коп с рубля выручки), и «Газпром» поэтому мог платить приличные дивиденды. Логика государства выглядела следующим образом: раз контрольный пакет акций «Газпрома» у государства (тогда как в нефтяных компаниях у России обычно не было доли), и оно получает дивиденды, то нет необходимости сильно обделять компанию, на которой висят большие социальные обязательства по поддержанию газотранспортной инфраструктуры, а они требуют больших капитальных затрат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных