«Чайка»: сон во сне

«Чайка»: сон во снеНаставшев поставил «Чайку» с Толстогановой и Смеховым
Режиссер родом из Риги Владислав Наставшев давно и успешно работает в России. Его загадочный хрупкий стиль легко узнаваем и манок. Из недавних удач – сюрреально-мистические «Идиот» Достоевского и цветаевская «Повесть о Сонечке» в Театре им. Евг. Вахтангова. Премьеру по чеховской «Чайке» режиссер выпустил в театральном агентстве «Антракт» (Entracte) – первые показы прошли на сцене Театра на Таганке. Уже сейчас можно с уверенностью говорить об этой работе как о безоговорочном хите. И дело не только в звездах театра и кино, поделивших между собой чеховские роли.
Наставшев – выдающийся мастер психоделических визуальных решений и тонкой интонации. Лирической, пронзительной, горестной, интимной, щемящей. Каждый его спектакль похож на несуществующий в реальности цветок – можно любоваться им, а можно отвернуться, потому что «непонятно». Смыслы, которые он закладывает в свои работы, сродни философским. Но никакой псевдоинтеллектуальности. Все, что делает Наставшев, он делает честно и про себя. «Чайка» – очень личный спектакль, главная тема которого – театр, а значит, несбывшиеся судьбы, упущенные роли, разбитые мечты.