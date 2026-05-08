«Чайка»: сон во сне

Режиссер родом из Риги Владислав Наставшев давно и успешно работает в России. Его загадочный хрупкий стиль легко узнаваем и манок. Из недавних удач – сюрреально-мистические «Идиот» Достоевского и цветаевская «Повесть о Сонечке» в Театре им. Евг. Вахтангова. Премьеру по чеховской «Чайке» режиссер выпустил в театральном агентстве «Антракт» (Entracte) – первые показы прошли на сцене Театра на Таганке. Уже сейчас можно с уверенностью говорить об этой работе как о безоговорочном хите. И дело не только в звездах театра и кино, поделивших между собой чеховские роли.