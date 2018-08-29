Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: Кризис демократии преувеличен

Почему кризис демократии преувеличен

Колумнист The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид о роли информационной революции в период глобальной дестабилизации
Уолтер Рассел Мид, ведущий рубрики «Глобальный взгляд» The Wall Street Journa
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган винит в экономическом кризисе сторонников высоких процентных ставок, диктаторский режим Никарагуа мобилизовался против собственного народа, а социалистическая утопия Венесуэлы все больше превращается в хаос. Удивительно, как часто на фоне этого мы слышим, что определяющим политическим трендом нашего времени стал «кризис демократии». Еще удивительнее, что многие связывают этот мнимый кризис с коварством и могуществом России, в то время как постоянные экономические неудачи Владимира Путина вынуждают его пойти на крайне непопулярную пенсионную реформу.

Конечно, есть признаки того, что политические системы, основанные на согласии, работают не так гладко, как следует. Примеры этого – рост экстремистских и антисемитских настроений в лейбористской партии Великобритании, политические скандалы в Бразилии, намерение Виктора Орбана создать «нелиберальную демократию» в Венгрии, дезорганизующее и порождающее противоречия президентство Дональда Трампа в США. Согласно Freedom House, с 2006 г. ситуация с гражданскими свободами и политическими правами ухудшилась в 113 странах, а улучшилась лишь в 62.

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