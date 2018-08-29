Почему кризис демократии преувеличен

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган винит в экономическом кризисе сторонников высоких процентных ставок, диктаторский режим Никарагуа мобилизовался против собственного народа, а социалистическая утопия Венесуэлы все больше превращается в хаос. Удивительно, как часто на фоне этого мы слышим, что определяющим политическим трендом нашего времени стал «кризис демократии». Еще удивительнее, что многие связывают этот мнимый кризис с коварством и могуществом России, в то время как постоянные экономические неудачи Владимира Путина вынуждают его пойти на крайне непопулярную пенсионную реформу.

Конечно, есть признаки того, что политические системы, основанные на согласии, работают не так гладко, как следует. Примеры этого – рост экстремистских и антисемитских настроений в лейбористской партии Великобритании, политические скандалы в Бразилии, намерение Виктора Орбана создать «нелиберальную демократию» в Венгрии, дезорганизующее и порождающее противоречия президентство Дональда Трампа в США. Согласно Freedom House, с 2006 г. ситуация с гражданскими свободами и политическими правами ухудшилась в 113 странах, а улучшилась лишь в 62.