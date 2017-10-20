Выступление Путина на «Валдае» обошлось без сенсаций

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По мнению президента, Россия остается одним из немногих столпов международного права Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин в четверг выступил в Сочи на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Общая тема заседания была сформулирована как «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?».

В основном Путин повторил свои оценки, которые неоднократно высказывал в ходе других выступлений по международной тематике. Так, главной проблемой современности он назвал нарушение «баланса взаимодействия и конкуренции», на котором традиционно строились международные отношения, что приводит к деградации этих отношений и уменьшению безопасности. «Вместо продвижения прогресса, демократии свободу рук получают радикальные элементы, экстремистские группировки, которые отрицают саму цивилизацию, стремятся ввергнуть ее в архаику и хаос, в варварство», – заявил президент, возложив вину за это на «некоторых наших коллег», которые «навязывают чужую модель развития через управляемые извне перевороты, а то и просто напрямую силой оружия». В качестве противоположного примера он привел ситуацию в Сирии, которая показала, что «самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива»: по мнению Путина, усилия России в этой стране «оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени». Среди других сложных узлов, которые нужно «распутывать, а не рубить», президент назвал ситуацию на Корейском полуострове, на Украине и в Испании. Конфликт вокруг добивающейся независимости Каталонии он связал с действиями самих европейцев, которые «в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу».