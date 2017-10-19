Путин верит во всеобщее ядерное разоружение

Путин подчеркнул, что Россия внимательно следит за такими разработками в других странах и будет готова к постановке на вооружение подобных систем в неядерном исполнении Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин сказал, что всеобщее ядерное разоружение возможно и Россия будет к нему стремиться, на панельной сессии дискуссионного клуба «Валдай». У России найдется чем ответить на новые угрозы и без ядерного оружия, отметил он.

«На вопрос, возможно ли ядерное разоружение или нет, я скажу: да, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения, ответ тоже утвердительный: да, хочет, и будет к этому стремиться», - заявил президент России.

«Мы не возвращаемся в 1950-е годы. Нас пытаются возвратить в 1950-е годы», - ответил Путин на вопрос о современном состоянии системы договоров о ядерной безопасности.

Но тут же уточнил, что ядерное оружие - не единственное, чего стоит опасаться в современном мире: ведущие страны уже создали высокоточное обычное вооружение, «по своей разрушительной силе немногим уступающее ядерному». Путин подчеркнул, что Россия внимательно следит за такими разработками в других странах и будет готова к постановке на вооружение подобных систем в неядерном исполнении.

Россия считает, что «наличие договоренностей лучше их отсутствия» и выгодно как России, так и США, и не собирается выходить из СНВ-3. Однако если США выйдут из договора о РСМД, «с нашей стороны ответ будет мгновенным и зеркальным, хочу об этом сказать и предупредить», пообещал президент. «Но мы соблюдали и будем соблюдать до тех пор, пока соблюдают партнеры, все условия прежних договоренностей», - заявил Путин.

Президент назвал «односторонним» процесс разоружения СССР по РСМД в 1980-е гг., когда под уничтожение попал целый класс ракет наземного базирования. У России нет искушения нарушать РСМД, потому что созданы ракеты воздушного и морского базирования, в том числе «Калибры», хорошо показавшие себя в Сирии, отметил Путин.

Ранее в ходе сессии Путин заявил, что рассчитывает на возвращение США к переговорам по соглашению об оружейном плутонии. «Мы не вышли из этих соглашений, мы приостановили, ожидая реальной нормальной реакции со стороны наших партнеров. Надеемся, что они вернутся в этот переговорный процесс», - сказал Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.