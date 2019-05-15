Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Увидеть нечто большее

Когда местные новости становятся большими

Для либералов протесты в Екатеринбурге – это столкновение России прошлого и будущего, а для Кремля – попрание традиционных ценностей
Илья Клишин, диджитал-директор RTVI

Как так вышло, что в Российской Федерации, стране площадью 17 млн кв. км и c населением 146 млн человек, раскинувшейся от полярной тундры до прикаспийских пустынь, главной политической новостью после длинных майских праздников стала непростая дилемма жителей уральского города – сквер или храм? Как медийные лупы вмиг превратили городскую проблему в национальную?

Ответ прост: все хотят историй, точнее, они уже знают свои истории и ищут им подтверждений. И, конечно, находят.

В центре России – политическом, экономическом и медийном – находится Москва. Столица, как огромный магнит (или, если угодно, черная дыра), традиционно притягивает внимание журналистов и их аудитории. А вот локальные проблемы, например Смоленска или, скажем, Благовещенска, не попадают в круг интересующих федеральные издания тем.

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Комментарии
alex.narutto
19:14 15.05.2019
Ну недостаточно вам храмов? Алтушкин, потрать деньги, чтобы ВИЧ эпидемию остановить - 2% населения Ебурга инфицированы. Нет, надо потратить на это архитектурное недоразумение 3.5 млрд
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