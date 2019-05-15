Когда местные новости становятся большими

Для либералов протесты в Екатеринбурге – это столкновение России прошлого и будущего, а для Кремля – попрание традиционных ценностей

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Как так вышло, что в Российской Федерации, стране площадью 17 млн кв. км и c населением 146 млн человек, раскинувшейся от полярной тундры до прикаспийских пустынь, главной политической новостью после длинных майских праздников стала непростая дилемма жителей уральского города – сквер или храм? Как медийные лупы вмиг превратили городскую проблему в национальную?

Ответ прост: все хотят историй, точнее, они уже знают свои истории и ищут им подтверждений. И, конечно, находят.

В центре России – политическом, экономическом и медийном – находится Москва. Столица, как огромный магнит (или, если угодно, черная дыра), традиционно притягивает внимание журналистов и их аудитории. А вот локальные проблемы, например Смоленска или, скажем, Благовещенска, не попадают в круг интересующих федеральные издания тем.