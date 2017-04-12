Странным образом две преследуемые властями величины в академическом мире объединяет тема пожара. Юрий Сергеевич Пивоваров был директором ИНИОНа, когда здание библиотеки сгорело от ветхости и недофинансирования. Академика преследуют два с лишним года, совсем недавно выдвинули против него новые обвинения. В 2008 г. в Европейском университете в Санкт-Петербурге (ЕУ) состоялся «пожарный кризис» – и его закрыли. Ничего не помогало, пока одно влиятельное лицо не дошло до самого первого лица в стране и то не распорядилось отстать от университета.

Поскольку тогда еще приказы начальника действовали, могущественная фигура, сошедшая со страниц романов Пелевина и мстившая бог знает за что рассаднику нормальной академической культуры, отступила и признала свое поражение. С тех пор в день победы над демоном в ЕУ вытаскивают на улицу длинный хобот пожарного шланга и группа студентов и сотрудников во главе с ректором Олегом Хархординым, выстроившись цепочкой, тащит этот предмет по тротуару Гагаринской улицы. Это называется «День ЕУ».

После новой атаки на университет, на этот раз не с помощью пожарного надзора, а – формально – с помощью Рособрнадзора, повторилась процедура спасения. Первое лицо, которому, в общем, ЕУ не сильно мешает (он бы взволновался, если бы либералы захватили «Первый канал», а тут-то что?), снова дало команду разобраться. Темой занялись на вице-премьерском уровне. Но команды сверху не прошли – вуз лишен лицензии и проходит через круги ада «беспристрастных» судов.

В университете иной раз кивают на «риэлторов», которым приглянулся старинный особняк, где давно живет ЕУ. Но в нашей стране есть только одна категория «агентов недвижимости», которым команда первого лица не указ, – это «риэлторы в штатском». Получается, что наша автократия не до конца автократия. И режим не до конца персоналистский, раз на указания руководителя страны чихать хотели.

Так могут воспламеняться сердца не по корыстным, а исключительно по идеологическим мотивам – «честь дороже». Ну нельзя оставить в покое академика, резко высказывавшегося в адрес власти «риэлторов в штатском», которые делят ее с «гражданской» частью Кремля. Одно дело, когда ругается недобитая независимая пресса, совсем другое – уважаемый академик, которому по статусу положено тихо сидеть и проедать до пенсии остатки денег от субаренды помещений. Ну не должен работать в городе – колыбели нашей официозно-православной элиты маленький университет, Запад в миниатюре. Такова позиция ордена, секты, «здоровой корпорации» (копирайт – Виктор Черкесов), у которой есть миссия – надзирать и наказывать.

Большая волна не только поднимает, но и топит все лодки. ЕУ, академик Пивоваров, «иностранные агенты»... Разве может волна остановить саму себя? Разве может пожар потухнуть, если для него есть топливо? Он перекидывается и в другие страны: в орбановской Венгрии так же расправляются с Центрально-Европейским университетом (ЦЕУ), как в России – с Европейским. ЕУ – очень маленький университет. Но в Будапеште в знак солидарности с ЦЕУ в минувшее воскресенье вышло 80 000 человек. Не потому, что он большой, а потому, что маленький. И очень мешает править большим.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги