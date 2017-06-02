Мэрия не предупреждает

На этой неделе в Москве и области случилась буря – и оказалось, что ни МЧС, ни городские власти не умеют или не хотят предупреждать граждан о ее приходе; погибло 16 человек. После этого вновь заговорили о том, что система предупреждения о чрезвычайных происшествиях в городе не работает. Справедливое возмущение возникло потому, что в этот раз менеджерский провал, в том числе Сергея Собянина, стоил людям жизни и здоровья. Но куда важнее, что это не разовая оплошность, а вполне систематический подход к управлению городом.

За последние шесть дней случилось четыре события, о которых город должен был адресно и массовым образом предупредить своих жителей. В воскресенье проводили велопробег – ради этого перекрыли весь центр. В понедельник пришла буря. Кроме того, в течение недели по всему мегаполису перекапывали улицы и отключали горячую воду. О скольких событиях мэрия должным образом предупредила горожан?

Правильный ответ – с натяжками – только об отключении воды. Чистоплотный человек может зайти на специальный сайт, вбить свой адрес и узнать, когда ему надо бежать из дома. Все остальные события, считает мэрия, совершенно не заслуживают того, чтобы о них кому-то рассказывать. То есть, может быть, мотивированные люди могли бы и о них узнать, проявив настойчивость, любопытство и изобретательность, но руководство мегаполиса в отличие от администрации совхоза не имеет права на это полагаться. Про перекрытие улиц и бури надо сообщать при помощи sms и социальных сетей, растяжками и билбордами, а если понадобится – рекламными блоками на радио.

Может быть, у Москвы нет на это денег? В городской бюджет этого года заложено 11,3 млрд руб. на поддержку разнообразных медиа. Это больше, чем Москва тратит на собственно менеджмент чрезвычайных ситуаций (около 10 млрд), в 3 раза больше, чем на «скорую помощь», и в 5 раз больше, чем на всю судебную систему в регионе. Средства массовой информации по определению нужны для того, чтобы массово информировать людей о важных вещах. Было бы разумно и ответственно потратить эти деньги на массовое информирование горожан о бурях, пробках и перекрытых улицах, а не на репортажи о том, как Собянин посетил очередной детский садик.

Бесконечные районные газеты и телеканалы с рейтингами в районе нуля, на которые расходуются наши налоги, не могли бы при всем желании выполнить функцию экстренного предупреждения граждан: никому давно уже не приходит в голову искать там полезную информацию. Но есть и другие пути. Например, город Москва тратит деньги на рекламу в Facebook своего сервиса «Активный гражданин». Неужели нельзя было потратить крохотную часть из этих 11,3 млрд на то, чтобы поместить там баннеры с действительно важной информацией? Или потратить 0,01% этой суммы на зарплату менеджера, который договорился бы с социальными сетями бесплатно? Это совсем нетрудно: «В контакте», например, теперь спасает мэрию от позора, самостоятельно рассылая пользователям штормовые предупреждения. Ни одна частная радиостанция не откажется передать важное обращение городских властей.

Если мэрия многомиллионного города не может за 11 млрд руб. предупредить людей о наступающей буре, такая мэрия ни за чем не нужна.

Автор – независимый журналист