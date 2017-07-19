Россия без слова «подряд»

Совсем недавно Россию посетил министр экономики Швейцарии – неторопливый, респектабельный, рассудительный человек. В прошлом году он был президентом Конфедерации. Мне удалось с ним побеседовать, но в ходе разговора думал я только об одном: а вот бы у нас так – каждый год менялись президенты, и катались бы мы как швейцарский сыр в 82,5%-ном масле. Но их модель нам не подходит: у президента мало полномочий, к тому же ротация происходит между членами федерального совета, считай – правительства, и выбирает главу государства парламент. У нас бы такие президенты образовались, что вспомнили бы мы родную автократию как образец рациональности и нестяжательства.

И тем не менее ротация – ключевое слово во всей этой истории. На днях в разговоре с «Эхом Москвы» Алексей Навальный сформулировал программное положение: президент в России должен служить два срока по четыре года без вот этого «подряд», в котором зарыта мина долголетия нашей модели автократии.

Правда в том, что реализация этой формулы действительно меняет все в нашей стране. Выбивает почву из-под кланов силовиков, слившихся с бизнесом и правящих государством от имени, но без поручения народа России. Дает возможность не имитировать выбор, а действительно выбирать. Восстанавливает гражданскую, партийную, политическую активность и экономическую конкуренцию.

При всем уважении к экономическим программам и стратегиям они абсолютно вторичны по отношению к этому слову «подряд». Россия без «подряд» дает возможность альтернативы. Не в том смысле, что хуже уже не может быть, а в том смысле, что можно увидеть просвет и обрести способность сделать лучше – причем для начала с помощью института выборов.

Даже первый срок правления Путина был не попыткой авторитарной модернизации, а подготовкой транзита от демократии к автократии. Медведев юридически подготовил окончание транзита – шесть лет президентского срока вместо четырех с сохранением «подряд». Путин с 2012 по 2017 г. показывал в своем one-man show, как надо заканчивать на практике консолидацию авторитаризма по-русски. Сохранение понятия «подряд» означает постепенную самоликвидацию избирательной и партийной систем, связанную не просто с имитационным характером и того и другого, но и с превращением выборов-2018 не столько в референдум, сколько в фестиваль с фейерверками по поводу присоединения Крыма – в точности так, как это происходило во времена Екатерины II. Это уже проблема не ЦИК и даже не политтехнологов, а ивент-менеджеров и пиротехников.

Но в 2018 г. начинается еще один транзит. Часто задаваемый вопрос: а что, собственно, такое политическая реформа? Ответ – исключение слова «подряд». Которое снимает еще один вопрос: «Если не Путин, то кто?» Ответ: другой человек. А потом опять другой. И опять.

Если в период 2018–2024 гг. снимается «подряд» – это транзит, очень медленный, к политической демократии, демонтажу осажденной крепости и возвращению конкуренции и частной инициативы в экономику. Если не снимается – это транзит к (без)опасному уходу на пенсию нынешнего президента или сохранению его в любом другом качестве главным начальником, да хоть аятоллой нефтяных полей, монархом или патриархом. Тогда это оформление развода с народом, «источником власти».

Автор – директор программы Московского центра Карнеги