Как работать за идею

Алану Дзугаеву из города Ессентуки 27 лет, с 16 он в сфере продаж, а в последней избирательной кампании в Госдуму работал на «Единую Россию». Объясняет: «Просто кандидаты были адекватные». Ушел потому, что партия власти отказалась поддерживать его проекты – «Гражданский контроль» (группы из представителей общественных организаций патрулируют улицы там, где на это не хватает сил полиции) и просветительские юридические лекции для старшеклассников. Сейчас возглавляет один из «народных штабов» президентской кампании Алексея Навального – так называют волонтерские объединения в поддержку оппозиционного политика, которые самоорганизовались и существуют без финансовой поддержки из центра.

15–20 человек отдают работе штаба свободное от работы время бесплатно. «Идея дороже стоит, люди готовы за идею не есть, не спать, – говорит Дзугаев. – Мы получаем от этого удовольствие. Такого не было никогда, фактически пишется новая история».

57-летний Вячеслав Бурмистров из Выксы (Нижегородская обл.) четверть века в розничной торговле и семь лет в местной политике: дважды избирался депутатом. Потом с политикой решил завязывать, поскольку «ничего не добиться», но президентская кампания Навального планы поменяла. Бурмистров возглавил народный штаб в своем городе. «Из Москвы сказали: денег нет, я им ответил – а мы и не просим, мы так помогать будем». То, что на него до сих пор сильно не давили (подозревает прослушку и слежку, но это не считается), связывает со своей известностью в городе и с тем, что пока у Навального не так много открытых сторонников в Выксе: «Бюджетники многие нам сочувствуют, но в открытую поддерживать боятся». Одной из важных задач Бурмистров видит «хотя бы показать пример для других предпринимателей, что можно открыто говорить обо всем».

Офис народного штаба Навального в подмосковном Жуковском закрылся на второй день после открытия. Арендатор признался, что собственнику позвонили откуда-то сверху и пригрозили проблемами. «Я думала, что прессинг будет сильнее, – признается Эла Знаменская, одна из активисток штаба и директор местной независимой газеты «Жуковские вести». – Да, наш офис на второй день закрыли, но мы ожидали худшего. Думали, что кубы запретят, а они кубы разрешили».

Основной костяк штаба – гражданские активисты, пять лет назад боровшиеся против вырубки Цаговского леса под скоростную трассу. Ту борьбу они проиграли, как и борьбу за места в городском собрании депутатов: победители по протоколам, оставшимся на руках у наблюдателей, оказались проигравшими после ввода данных в систему ГАС «Выборы». Последние два года было затишье, кампания Навального положила ему конец; к ней присоединились «все те из старых активистов, у кого Навальный не вызывал полного отторжения». Среди волонтеров – IT-специалисты, строители, предприниматели, многие работают в Москве. «Это люди, у которых есть дети, – говорит о них Знаменская. – И они просто хотят для своих детей адекватного будущего».

Неофициальная президентская кампания Навального, чем бы она ни закончилась, делает важное дело: она оживляет старые и создает новые связи между людьми, объединенными желанием что-то изменить к лучшему вокруг себя .

Автор – журналист