Навального обвинили в ущемлении прав несуществующих кандидатов

Алексея Навального обвиняют в ущемлении прав не существующих пока кандидатов Максим Стулов / Ведомости

Региональным штабам Алексея Навального перестали согласовывать установку кубов и проведение пикетов в целях информирования граждан о его намерении выдвигаться в президенты, сообщил «Ведомостям» руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков. Сторонники Навального из 58 штабов планируют провести 8–9 июля акцию «Большой субботник» с уличной агитацией силами волонтеров.

В уведомлениях сотрудники штабов указывают, что акции проводятся с целью «информирования граждан о сборе подписей в поддержку выдвижения Навального кандидатом в президенты». На прошлой неделе отказы в их проведении были единичными, а на этой неделе отказы получены уже более чем в 10 городах, говорит Волков. Поводом к этому могло стать опубликованное 23 июня разъяснение Центризбиркома (см. врез), считает он: «Но причина – сам субботник, для которого мы напечатали пятимиллионный тираж агитпродукции».

В большинстве отказов, с копиями которых ознакомились «Ведомости», говорится о нарушении сроков предвыборной агитации. Так, в администрациях Воронежа и Омска заявили, что преждевременная агитация за одного кандидата нарушает права других лиц, которые могут принять решение о выдвижении позже. Администрация Саранска предложила изменить цель мероприятия, тоже указав на нарушение сроков агитации. Власти Свердловской области прямо сослались на разъяснение ЦИК и подчеркнули, что, проводя публичные мероприятия в поддержку выдвижения Навального, его сторонники «вводят в заблуждение граждан относительно данного гражданина, который не может быть избран президентом».

Агитация проводится лишь в период избирательной кампании для создания положительного или отрицательного имиджа кандидата или избирательного объединения, но ни одного из этих факторов сейчас нет, говорит эксперт по избирательному праву Андрей Бузин: «Кампания начинается после публикации указа о назначении выборов. Кандидата тоже нет – ЦИК справедливо заявляет, что по нынешним законам Навальный не может участвовать в выборах». Поэтому происходящее подпадает под понятие политической рекламы или информирования, но эти понятия юридически не определены и препятствия такой рекламе – сугубо политическое действие, отмечает эксперт.

Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный» 1/4 Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный» 2/4 Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный» 3/4 Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный» 4/4

Политический юрист Гарегин Митин напоминает, что в ряде регионов идут выборные кампании, но «если содержание кубов не перемежается с ними, то основания для запрета могут быть любые, кроме ссылок на предвыборную агитацию». Агитацией за пределами установленного срока это тоже называть нельзя, поскольку ею считается, например, агитация в день тишины или агитация в СМИ сразу после открытия избирательного счета, говорит эксперт. По его словам, многие партии сталкивались с препятствиями в размещении пропагандистских материалов между выборами, в итоге ЦИК и ФАС разъясняли порядок размещения политрекламы на рекламных конструкциях.

«Юридически президентской кампании нет. Закон о выборах регулирует агитацию с момента публикации указа о назначении выборов. Никакой закон сейчас не может нарушаться физически. С региональными или муниципальными кампаниями можно найти хоть какой-то формальный повод, но в большинстве регионов кампаний нет», – говорит политолог Александр Кынев. Во время своих праймериз единороссы говорили, что поскольку кампания не началась, то «можно делать все, что угодно», напоминает он: «Перманентные кампании ведут КПРФ и ЛДПР, просто к ним уже привыкли, они не такие яркие, и с ними не борются». Бюрократическая машина понимает, что, привлекая к этому внимание, пиарит Навального, но не может смолчать, резюмирует эксперт: «Навальный это понимает и пользуется, устраивая шоу: тореадор Навальный с административным быком на сцене. А, как правило, смотря корриду, зрители симпатизируют тореадору».-