Узнаваемость Навального медленно растет

Запреты протестных акций, их жесткий разгон и попытки блокировать расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) не встречают одобрения и ведут к росту популярности Алексея Навального. Большинство нейтрально относятся к акциям протеста и считают их лозунги справедливыми.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опросы об отношении к Алексею Навальному и акциям против коррупции. Заметно, что узнаваемость Навального растет в период до и после акций и снижается, если акций долго не происходит. Долгосрочный тренд узнаваемости – медленный рост.

Доля знающих или слышавших о Навальном выросла с 42% в декабре 2016 г. до 55% в июне 2017-го (апрель – 54%, май – 47%). Из тех, кто хотя бы слышал, в декабре к нему отрицательно или безразлично относились по 35,5%, положительно – 4,5%, в июне – 41, 32 и 12,7% соответственно. Отношение к Навальному существенно колеблется в зависимости от возраста: среди людей старших возрастов антирейтинг значительно выше, чем среди молодежи.