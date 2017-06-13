От редакции
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: От редакции: Реконструкция протеста

Реконструкция протеста

Чем новая волна протестных акций отличается от волны 2012 года

После событий 12 июня, пожалуй, уже можно говорить о новой волне политических протестов, и эта волна отличается от волны 2011–2012 гг. Протест в России не исчерпан, он политизировался и персонализировался.

Главной интригой дня было то, удастся ли Алексею Навальному повторить успех 26 марта (тогда акции состоялись более чем в 80 городах, в Москве и Петербурге были очень массовыми, несмотря на запрет, и закончились массовыми же задержаниями). Жесткий разгон тех акций, отсутствие свежего разоблачительного материала, схожего по силе воздействия с фильмом «Он вам не Димон», а также лето и праздничные мероприятия – в Москве на Тверской устроили масштабный реконструкторский фестиваль «Времена и эпохи» – должны были работать против оппозиции.

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