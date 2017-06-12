На Тверской проходит акция против коррупции: около 120 человек задержаны

Мэрия разрешила сторонникам Навального гулять по Тверской, если они не будут приносить с собой плакаты и выкрикивать лозунги Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве на Тверской улице проходит акция против коррупции. По оценкам корреспондента «Ведомостей», на Пушкинской собралось более 10 000 человек. Очевидцы сообщили, что на площади распылили перечный газ. «ОМОН продолжает всех задерживать, валить на землю и тащить в автозаки. Только что на Пушкинской распылили газ», — написала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter. По данным «ОВД-инфо», задержаны более 120 человек.

Акция, организованная Алексеем Навальным, также проходит в других крупных городах России. В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. Однако в воскресенье Навальный выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу. Он объяснил это решение тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей.

Сегодня Тверская перекрыта из-за проведения фестиваля «Времена и эпохи». Мэрия разрешила сторонникам Навального гулять по Тверской, если они не будут приносить с собой плакаты и выкрикивать лозунги. «Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять "особые" чувства, полиция может их заметить», — сказал начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников в эфире «Эха Москвы».

Как сообщает корреспондент «Ведомостей», к началу митинга на перекрытой части Тверской от Пушкинской площади до Охотного ряда больше всего людей собралось на площадке фестиваля «Времена и эпохи» с боем витязей. Сторонники Навального встречаются редко, они идут против часовой стрелки. Несколько человек сказали корреспонденту «Ведомостей», что «лучше бы митинг был на Сахарова», поскольку участники акции против коррупции смешались с гостями фестиваля «Времена и эпохи». Полиция призывает сторонников Навального переместиться на проспект Сахарова.

К 15.00 к Пушкинской площади начали стягиваться протестующие, по оценкам корреспондента «Ведомостей», собралось около 10 000 человек. Они скандируют «Россия без Путина», «Кончай воровать», «Свободу политзаключенным», «Позор», «Путин — вор», «Раз, два, три, Путин уходи», «Мы здесь власть», «Димон, выйди вон», «Медведева под суд». Люди требуют, чтобы их пустили через ограждение. ОМОН начал теснить участников акции от Пушкинской площади в сторону площадок фестиваля реконструкторов. Участники акции поднимают вверх ключи и звенят ими, имитируя колокольчики.

По данным «ОВД-инфо», в Москве на данный момент задержан 121 человек, в Санкт-Петербурге — 137. В регионах, по разным данным, задержаны около 30 человек.

На Сахарова людей немного, максимум несколько тысяч человек, передает корреспондент «Ведомостей». В основном здесь противники реновации — несколько больших групп, включая группу обманутых дольщиков. Флагов и плакатов немного. На стороне Сахарова около Садового кольца установили микрофон, начали выступать обманутые дольщики, обвиняя мэра Москвы Сергея Собянина и московское правительство в коррупции и наплевательском отношении к людям.

Алексея Навального задержали в подъезде его дома еще до начала акции. Об этом сообщила его супруга. «Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала она в Twitter. Одновременно с этим пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила, что в офисе ФБК выключили электричество.

Навальный на своей странице в Twitter обратил внимание на то, что в главных новостях «Яндекса» не было сообщений об акции против коррупции в регионах. В «Яндексе» «Ведомостям» прокомментировали ситуацию. «Заголовки о митингах сегодня есть в топе. Чтобы новостной сюжет как можно дольше оставался в топе, о нем должны писать как можно больше источников. Напомним, что мы не редактируем топ и не пишем новости сами. Если в топе появилась какая-то новость, значит, про нее написало много СМИ», — сказали в компании.

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