Навальный перенес акцию с проспекта Сахарова

Навальный перенес акцию против коррупции с проспекта Сахарова Александра Зотова / Ведомости

Алексей Навальный заявил, что 12 июня вместо согласованного митинга на проспекте Сахарова проведет акцию на Тверской улице. Причиной этого, по его словам, стал отказ московских подрядчиков, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, заключать договора с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

«Давление совершенно прямое с таким даже куражом наглым: на этом митинге не будет ничего, кроме разрешения. Все последние дни у нас одна схема. Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию», - написал Навальный у себя на сайте.

По его словам, кто-то из подрядчиков сначала соглашался, а потом отказался. Политик рассказал, что одна из фирм заявила, что их никто не заставит отказаться, однако позже ее руководитель прислал сообщение, что вся техника будет занята на городских мероприятиях.

«Участвовать в такой постановке — предать самих себя. Да, мы готовы к компромиссам, но мы не готовы к унижениям», - считает Навальный. После этого он заявил, что организаторы отменяют митинг на проспекте Сахарова и переносят акцию на Тверскую. В понедельник улица Тверская перекрыта из-за проведения фестиваля «Времена и эпохи».

Навальный и директор ФБК Роман Рубанов подавали заявку на проведение митинга на Тверской, однако им предложили провести акцию на проспекте Сахарова. Политик принял это предложение. Однако в ФБК заявили о сложностях при согласовании митинга. «Они нам начали вводить препятствия: мы вам звук не дадим, мы вам экраны не дадим», — говорил Рубанов. Также он говорил, что им запретят использовать звуковые установки. Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что информация о проблемах при согласовании является «провокационной игрой оппонентов». По его словам, в правительстве Москвы не рекомендовали организаторам акции оппозиции устанавливать экран из соображений безопасности, а речи о запрете на звуковую аппаратуру «вообще не шло».

Все акции оппозиции в неположенном месте будут несанкционированными, заявил Владимир Черников. Его поздним вечером 11 июня процитировала «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости». По словам чиновника, заявитель акции 12 июня на проспекте Академика Сахарова, директор «Фонда борьбы с коррупцией» не отказывался от проведения митинга. «Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации», — сказал руководитель департамента.

Организаторы колонны противников реновации предупредили, что они по-прежнему планируют провести свою акцию 12 июня на проспекте Сахарова. Как передает «Дождь», это в группе «Москвичи против сноса» написала одна из организаторов колонны Юлия Галямина. Участники этой акции планируют собрать подписи подписи против закона о реновации и за отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Галямина добавила, что решение о переносе акции Навальный с ней не согласовывал, она узнала об этом из его видеообращения.

Навальный объявил о проведении общероссийской акции против коррупции, которая должна в День России 12 июня. Заявки на проведение митингов были поданы более чем в 180 городах.

10 июня, еще до того, как оппозиционер объявил, что акция переносится на Тверскую, ГУ МВД Москвы предупредило, что 12 июня на согласованной акции оппозиции возможны провокации - «в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.» и нарушения общественного порядка. Управление предупредило организаторов и участников акции о необходимости соблюдения закона. «Столичная полиция будет жестко реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан», - говорится в сообщении.

Уже после полуночи 12 июня Генпрокуратура констатировала, что «Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы» к участию в шествии и митинге на Тверской, но акцию по этому адресу мэрия не согласовала и организаторы ранее согласились провести ее на проспекте Сахарова. Надзорное ведомство предупредило, что «любые попытки провести несогласованное мероприятие на ул. Тверской г. Москвы – прямое нарушение закона» и что «правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций» и массовых беспорядков. Для недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы подготовила предостережение Навальному.

26 марта Навальный провёл антикоррупционную акцию, она прошла почти в 90 городах по всей России. В Москве несанкционированная акция прошла на Тверской улице, в ходе акции было задержано более 1000 человек.