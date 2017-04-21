Навальный открыл штаб во Владимире
Политика ожидали пикетчики с обличающими плакатами
Алексей Навальный открыл предвыборный штаб во Владимире, сообщил политик в своем twitter
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У здания, где проходила встреча с волонтерами, собралось несколько человек с плакатами, такими как «Черная касса Навального», «Откуда деньги, Алексей»
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На этой неделе телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что Кремль начал планомерную работу по дискредитации Навального
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Якобы решение спровоцировал фильм ФБК «Он вам не Димон» и прошедшие по всей стране митинги, снизившие рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева
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В качестве ответственных источники «Дождя» называли начальника управления внутренней политики Андрея Ярина и замначальника внутриполитического управления президента Александра Харичева
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Позднее в сети действительно появились материалы, прямо сравнивающие Навального с Гитлером
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположение, что администрация президента имеет отношение к видеороликам, сравнивающим основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером
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Песков предположил, что подобного рода публичность выгодна самому оппозиционеру
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«Администрация президента такими делами не занимается <...> ну не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов», - сказал пресс-секретарь президента
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