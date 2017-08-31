Москвичи хотят во власть
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В среду апелляционная коллегия Мосгорсуда восстановила всех пятерых оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты Коптева, которых Коптевский районный суд в понедельник снял с выборов по искам территориальной избирательной комиссии (ТИК). Скандал ненадолго привлек внимание к не очень заметной стороннему наблюдателю предвыборной борьбе за места муниципальных депутатов в столице – истории, которая получает куда меньше внимания, чем того заслуживает.
Два районных судьи – Петрова и Сало – в одинаковых выражениях признали кандидатов виновными в «злоупотреблении свободой массовой информации» за то, что их листовки появились на информационных щитах у подъездов. Собственник щитов – компания «Реклама-в-дом» подала жалобу в ТИК, которая обратилась в суд с просьбой отменить собственное же решение о регистрации кандидатов.
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