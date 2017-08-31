Аналитика / Гражданское общество
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Гражданское общество: Москвичи хотят во власть

Москвичи хотят во власть

На муниципальных выборах новая волна активизма
Мария Эйсмонт

В среду апелляционная коллегия Мосгорсуда восстановила всех пятерых оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты Коптева, которых Коптевский районный суд в понедельник снял с выборов по искам территориальной избирательной комиссии (ТИК). Скандал ненадолго привлек внимание к не очень заметной стороннему наблюдателю предвыборной борьбе за места муниципальных депутатов в столице – истории, которая получает куда меньше внимания, чем того заслуживает.

Два районных судьи – Петрова и Сало – в одинаковых выражениях признали кандидатов виновными в «злоупотреблении свободой массовой информации» за то, что их листовки появились на информационных щитах у подъездов. Собственник щитов – компания «Реклама-в-дом» подала жалобу в ТИК, которая обратилась в суд с просьбой отменить собственное же решение о регистрации кандидатов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике