Зачем единый учебник 140-миллионной стране

Школьники не должны учиться по 1500 учебникам – их число нужно сокращать, заявила в преддверии нового учебного года министр образования Ольга Васильева. Любой, кто сталкивался с плохими учебниками и видел, как мучаются дети, поддержит министра. Тем не менее все понимают, что главный вопрос, который реально стоит на повестке, – это создание единых учебников по нескольким школьным предметам.

Оставляя за скобками вопрос создания единого учебника по истории/идеологии, поскольку он вообще не имеет отношения к образованию, я хочу привести несколько тезисов, демонстрирующих пагубность идеи перехода на единые учебники математики, русского языка или химии.

Во-первых, если допустить самый суровый вариант, при котором все школы заставят пользоваться единым учебником (по математике, русскому и т. д.), в России заморозится развитие школьного образования. Невозможно написать учебник в кабинете, не прогоняя его сначала на школах-пилотах, а потом и на 5, 10 или 20% школ.

Этот тезис понимают большинство директоров продвинутых школ, гимназий и центров, и поэтому стимула бороться против единого учебника у них не так много. «Нам-то все равно дадут делать по-своему», – уверены они. Ну, а директоров плохих школ никто и не спрашивает.

Может, тогда нужно договориться на берегу, что единый учебник – это для 80% средних и плохих школ?

К сожалению, есть и вторая причина, по которой один учебник – это зло. Выбрать школы для исключения будет невозможно. Моментально выяснится, что если все делать по-честному, то в 20% попадут все московские школы, большинство питерских и по нескольку школ из городов-миллионников. Увы, но разница в уровне образования по стране колоссальна. Если же выбирать школы со свободной программой будут на уровне регионов, то это быстро приведет к созданию системы «блатных» школ без всякой привязки к уровню знаний.

В-третьих, российская экспертиза учебников давно пробила дно – за задачи с Винни-Пухом дисквалифицируют учебники по математике в силу отсутствия патриотизма. Что является драйвером – идиотизм или коррупция, – не так важно, поскольку при переходе на единый учебник значимость обоих факторов многократно возрастет (из-за идиотизма экспертов будут страдать все школьники, а приз для издательства-монополиста в виде 80% рынка повысит отдачу от потенциальной взятки в сотни раз).

Ну, и самое главное. Одно из ключевых направлений развития образования – это его индивидуализация. Современные технологии дают возможность школьникам учиться в максимально комфортном темпе и с максимальной отдачей. Школа не должна сдерживать тех, кто может учиться быстрее, и должна помогать тем, кто отстает. В такой концепции единый учебник для 140-миллионной страны – это уже даже не прошлый век.

Можно ли упорядочить ситуацию с учебниками и сократить их число? Наверняка. Но даже в стране с нулевой коррупцией и жестким регулированием, Сингапуре, который известен своим высоким уровнем школьного математического образования, мирно сосуществуют два базовых учебника математики и несколько дополнительных. А Сингапур, напомню, в несколько раз меньше Москвы.

Автор – независимый обозреватель