Издатели учебной литературы пожаловались на Минобрнауки в ФАС

В 2017 г. министерство не смогло сформировать единый федеральный перечень учебников, рассказывали «Ведомостям» сотрудники издательств Максим Стулов / Ведомости

Жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направила ассоциация «Российский учебник» (в нее входят почти все крупные издатели учебников, за исключение издательства «Просвещение»). «Ведомости» ознакомились с документом. Министерство нарушило антимонопольное законодательство и его действия привели к ограничению конкуренции на рынке школьной литературы, утверждают издатели. В ФАС получили жалобу, служба рассмотрит ее и вынесет решение до конца сентября, сказала «Ведомостям» заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлия Ермакова.

В 2017 г. министерство не смогло сформировать единый федеральный перечень учебников, рассказывали «Ведомостям» сотрудники издательств. Последний перечень был сформирован в 2014 г. Тогда чиновники решили, что большое число учебников путает учителей и учеников, и сократили перечень в 2,5 раза. У некоторых издателей в тот перечень не попал ни один учебник, они рассчитывали попасть в новый, но безуспешно. Согласно приказам самого Министерства образования, перечень 2014 г. должен был действовать три года, а следующий – уже пять лет.

В августе прошлого года Минобразования выпустило приказ, где описало процедуру попадания в перечень: издатели должны провести экспертизу учебников и сдать все документы по ним чиновникам до 15 января 2017 г. Издатели выполнили все требования и подали в положенный срок только те учебники, которые прошли экспертизу. На проведение такой экспертизы издатели потратили порядка 200-250 млн руб., рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух издательств. Учебники, поданные издательствами, должны были рассмотреть на научно-методическом совете при Министерстве образования до 1 марта 2017 г. На научно-методическом совете в Минобрнауки, который прошел в марте, перечень учебников не утверждался, рассказали два собеседника «Ведомостей». Подавляющее большинство учебников, прошедших экспертизу на научно-методических советах, так и не были рассмотрены, пишут издатели антимонопольной службе.

Таким образом, Министерство образования не выполняет свои собственные приказы, говорится в обращении издателям. Тот приказ министерства, который определяет порядок формирования единого федерального перечня, не был отменен, но и не был исполнен. Весь перечень учебников на научно-методическом совете не рассматривался, а члены совета не выносили на повестку дня и не рассматривали вопрос о переносе голосования по учебникам.

Министерство отказ формировать новый перечень учебников пояснило претензиями к качеству экспертизы. Об этом министерство сообщило в ответ на запрос из администрации президента, пишут издатели. Но и здесь министерство себе противоречит, указывают авторы обращения. Решение о качестве проводимой экспертизы может принимать только научно-методический совет, а он таких решений не принимал.

Всем критериям в приказе отвечали заявки примерно по 2000 учебников, знает сотрудник одного из издательств и предполагает, что министерство не нашло легального способа сократить это число. Для издателей это очень неопределенная ситуация, неизвестно, когда появится новый перечень и по каким критериям он будет сформирован, в такой ситуации крайне сложно инвестировать деньги в учебники и сопровождающие их материалы, рассуждают собеседники «Ведомостей».

Затягивание сроков рассмотрения нового перечня приведет к тому, что школы могут не успеть закупить нужные учебники к началу года. Из-за отсутствия нового перечня сильнее всего пострадали региональные издатели, которые подготовили учебники с учетом этнокультурных особенностей регионов и на языках народов России, пишут издатели. Срок использования региональных учебников истек, и школы больше не имеют права их использовать. Причем региональные издательства проделали ту же работу, что и крупные издательства. Но для региональных издательств затраты на экспертизу – большая статья расхода, которая в ряде случаев не окупается даже продажами учебников, рассказывали «Ведомостям» региональные издатели. «Региональными издательствами была проделана огромная работа по приведению региональных учебников в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, – говорит представитель ассоциации. – Но до настоящего времени решение о включении региональных учебников в федеральных перечень учебников министерством также не принято. Объективных оснований не включать эти учебники в федеральный перечень учебников у министерства нет».

Представитель министерства сказал «Ведомостям», что в следующем учебном году действует перечень учебников, утвержденный в 2014 г., и в этот перечень вносились изменения рядом приказов в 2015, 2016 и 2017 гг.