Министерство образования оставило учебники на второй год

Чиновники пока не нашли способ сократить число учебников для школ Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство образования не смогло в этом году сформировать новый единый федеральный перечень учебников, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких издательств школьной литературы. Школы имеют право закупать учебники на бюджетные средства только по списку, который утверждает министерство. Последний был сформирован в 2014 г., это сопровождалось скандалом – чиновники решили, что излишнее число учебников путает учителей и школьников, а в перечне должны остаться только качественные издания. В результате число учебников в перечне сократилось в 2,5 раза. У нескольких издателей в список не попало ни одного учебника, они пытались судиться с министерством, но безуспешно. Некоторые из них рассчитывали попасть в новый перечень, но он так и не был сформирован.