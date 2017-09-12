Статья опубликована в № 4405 от 12.09.2017 под заголовком: Наше «мы»: Дела все более ничего

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На вопрос «как дела?» у нас наиболее частый ответ: «Да ничего». Такой ответ, как мы понимаем, сообщает, что ситуация в пределах нормы. Но бывают ответы, что дела не очень или просто плохи. А бывает – отвечают «хорошо!» или даже «отлично!». Значит, у нас есть некий индикатор нормы и показатели отклонения от нее в отрицательную и положительную сторону.

В массовых опросах применяется способ, который работает примерно так же. Опрашивающие предлагают респондентам несколько формул, характеризующих их материальное положение. Одну формулу стабильно выбирает большинство в объеме около 55%. Это эквивалент отмеченного выше ответа «ничего». Да, такой ответ могут выбрать люди с довольно сильно различающимися фактическими условиями жизни. Но их объединяет то, что эту свою жизнь они оценивают как обычную, другими словами – среднюю. Если средний, т. е. принятый за норму, уровень отмечают примерно половина жителей, то вторая их половина разделяется между оценками ниже среднего и выше среднего. Соотношение оценок может показать, какова ситуация с ощущением благополучия в обществе в целом и в его отдельных частях, меняется ли она и если да, то в какую сторону.

Летом 2014 г. россияне, судя по их ответам, чувствовали себя так: 13% говорили, что живут беднее средних, 34% – богаче. Выразим это индексом 2,6. Через год пессимистических оценок стало побольше, оптимистических поменьше, индекс стал равен 2,1. Еще через год он уменьшился до значения 1,5.

Ощущение собственного благополучия явно связано с располагаемым ресурсом, но этот ресурс – не только материальные блага, деньги, вещи, еда. Молодость оказывается замечательным капиталом. Летом 2015 г. молодых людей, которые чувствовали себя благополучнее других, было почти 40%, а видящих свою бедность – 8%, индекс благополучия был равен 5. В то же самое время среди людей пожилых, уже давно не располагающих капиталом молодости, а, напротив, обремененных долгами старости, считающие себя бедными численно превосходили числящих себя зажиточными (22 и 18% соответственно, индекс 0,8).

Капиталом являются знания, образование. У людей с высшим образованием наивысшая доля оптимистов – 43%, пессимистов немного – 9%, индекс почти такой же, как у молодых, – около 5. Молодость – личное достояние, образование – личное достижение. А вот проживание в мегаполисе твоей заслугой не является, но оно также заряжает оптимизмом и выходит индекс тоже около 5 (жизнь в деревне означает преобладание людей, считающих, что им хуже, чем другим).

Летом 2017 г. тех, кто чувствует себя беднее, чем следует, стало больше (20%), ощущающих себя зажиточными – меньше (25%). Соотношение упало до 1,25 в июле и исправилось до 1,5 в августе.

Из ответов на другой вопрос мы знаем, что людей, ожидающих, что их материальное положение станет хуже, несколько больше, чем ждущих улучшения. Защиту от ухудшений эти люди видят не в прогрессе, а в неизменности. Большинство в 60% не ждет перемен, а 67% настаивают, чтобы их и не было, и хотят переизбрания нынешнего президента.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»