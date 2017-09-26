Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Наше «мы»: Нервы в обмен на деньги

Нервы в обмен на деньги

У каких групп населения стресс более оправдан
Алексей Левинсон

В конце нынешнего лета мы задавали нашим респондентам вопрос, ощущают они или нет стресс и напряжение в конце дня. Около 10% пожаловались, что чувствуют это каждый или почти каждый день, а четверть – что имеют такие ощущения раз-два в неделю. Остальные таких жалоб почти совсем или совсем не предъявляли.

Будем считать, что треть населения чувствует стресс. Среди людей 18–24 лет доля жалоб ниже средней (0,8), а когда они в 25–39 лет обзаводятся семьей, жалоб на стресс становится, напротив, в 1,2 раза больше, чем в среднем. Многое зависит от того, чем живет человек. В 1,3 раза чаще других жалуются на стресс предприниматели. Но нелегко и управлять нами всеми. Наши руководители после своих управленческих трудов пребывают в напряжении в 1,2 раза чаще нас, руководимых. Стрессогенность рабочих мест у служащих такая же, как у рабочих. Оказывается, вообще ходить на работу тяжело: у еще не работающих, как и у уже не работающих, жалоб на напряжение в конце дня меньше, чем у работающих.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике