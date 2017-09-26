Нервы в обмен на деньги

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В конце нынешнего лета мы задавали нашим респондентам вопрос, ощущают они или нет стресс и напряжение в конце дня. Около 10% пожаловались, что чувствуют это каждый или почти каждый день, а четверть – что имеют такие ощущения раз-два в неделю. Остальные таких жалоб почти совсем или совсем не предъявляли.

Будем считать, что треть населения чувствует стресс. Среди людей 18–24 лет доля жалоб ниже средней (0,8), а когда они в 25–39 лет обзаводятся семьей, жалоб на стресс становится, напротив, в 1,2 раза больше, чем в среднем. Многое зависит от того, чем живет человек. В 1,3 раза чаще других жалуются на стресс предприниматели. Но нелегко и управлять нами всеми. Наши руководители после своих управленческих трудов пребывают в напряжении в 1,2 раза чаще нас, руководимых. Стрессогенность рабочих мест у служащих такая же, как у рабочих. Оказывается, вообще ходить на работу тяжело: у еще не работающих, как и у уже не работающих, жалоб на напряжение в конце дня меньше, чем у работающих.