Стресс-тест телевизора

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Каждый третий россиянин регулярно – каждый день или один-два раза в неделю – испытывает стресс в конце дня, обнаружили социологи «Левада-центра», и только 24% – всего несколько раз в году. Это стабильные показатели: практически столько же россиян пребывали в стрессе и 20 лет назад, и в кризисы 1998 и 2008 гг. Такое состояние характерно и для мужчин, и для женщин, особенно часто встречается у 25–39-летних, реже – у респондентов со средним и ниже среднего образованием и у более обеспеченных, а также у жителей села.

Людей, испытывающих стресс, в стране на самом деле еще больше, предполагает психолог Сергей Ениколопов из Научного центра психического здоровья РАМН, но не все готовы об этом открыто говорить, к тому же само понятие стресса маркировано в целом негативно. Частая причина регулярного стресса – то, что многие россияне занимаются делом, которое не любят, вплоть до отвращения, отмечает гендиректор «Экопси-консалтинга» Григорий Финкельштейн: корпоративная культура в России базируется на страхе, давлении и героизме – а для героизма необходим стресс. Стресс и есть напряжение, основанное на мобилизации в связи со сложными неожиданными обстоятельствами, поясняет психолог из ВШЭ Дмитрий Леонтьев.

Но если уровень стресса – это константа, то способы его снятия за последние 20 лет заметно изменились: активным действиям россияне предпочитают теперь пассивные, преимущественно нездоровые. На первом месте (31%) – телевизор. Заметно упала доля тех, кто ходит гулять (с 27% в 1998 г. до 21% в 2017 г.), читает книги (с 17 до 8%), принимает ванну или душ (с 25 до 19%), занимается рукоделием (с 9 до 5%). Зато россияне стали больше «заедать» стресс (с 11 до 18%) и «запивать» алкоголем (с 13 до 17%). «Заедает» стресс каждая четвертая женщина, «запивает» – каждый третий мужчина.

Казалось бы, телевизор, особенно новостное вещание, – сам по себе источник напряжения и стресса. Но, как ни странно, новостная повестка может, наоборот, снимать главный внешний источник напряженности – неопределенность будущего, замечает Ениколопов. Новости дают телезрителям четкий расклад, кто красный, кто белый, картина мира упрощается и становится понятнее. Телевизор – это прежде всего инструмент расслабления, ничего не надо делать, ни о чем не надо думать, отмечает Леонтьев: исследования показывают, что смотрение телевизора – наиболее типичный ответ, ассоциирующийся с переживанием пустоты.