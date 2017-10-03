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Аналитика / Конъюнктура
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Конъюнктура: Конкурентная геополитика

Государство не поспевает за конкуренцией госкомпаний

Координация действий на внешних рынках страдает
Константин Симонов

В конце второй декады сентября «Роснефть» сообщила о намерении принять участие в строительстве газопровода из Иракского Курдистана в Турцию. Споры госкомпаний друг с другом в целом новостью не являются, но одно дело – борьба концернов за либерализацию экспорта газа из России. И совсем другое – вывод газа из другой страны на рынок, где уже активно присутствует газ российский.

Не секрет, что «Газпром» долго боролся с появлением альтернативных поставщиков газа на юге Европы. Но он это делал не один, а при поддержке государственной машины. И небезуспешно – проект Nabucco был отменен, Транскаспийский газопровод так и не построен. Но остался проект TANAP-TAP на 16 млрд куб. м азербайджанского газа для Турции и ЕС. При этом и «Газпром» нес потери: не удалось реализовать «Южный поток», который пришлось трансформировать в «Турецкий поток». Но «Южный поток» явно был именно государственным проектом – за него боролся лично президент Владимир Путин. И если бы «Роснефть» захотела стать акционером Nabucco – это было бы очень странно. Теперь же нечто подобное происходит.

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