Государство не поспевает за конкуренцией госкомпаний
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В конце второй декады сентября «Роснефть» сообщила о намерении принять участие в строительстве газопровода из Иракского Курдистана в Турцию. Споры госкомпаний друг с другом в целом новостью не являются, но одно дело – борьба концернов за либерализацию экспорта газа из России. И совсем другое – вывод газа из другой страны на рынок, где уже активно присутствует газ российский.
Не секрет, что «Газпром» долго боролся с появлением альтернативных поставщиков газа на юге Европы. Но он это делал не один, а при поддержке государственной машины. И небезуспешно – проект Nabucco был отменен, Транскаспийский газопровод так и не построен. Но остался проект TANAP-TAP на 16 млрд куб. м азербайджанского газа для Турции и ЕС. При этом и «Газпром» нес потери: не удалось реализовать «Южный поток», который пришлось трансформировать в «Турецкий поток». Но «Южный поток» явно был именно государственным проектом – за него боролся лично президент Владимир Путин. И если бы «Роснефть» захотела стать акционером Nabucco – это было бы очень странно. Теперь же нечто подобное происходит.
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