«Роснефть» хочет привести конкурентов «Газпрома» в Турцию

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Благодаря проекту «Роснефти» добыча газа в Ираке может вырасти в 30 раз Caren Firouz / REUTERS

«Роснефть» может профинансировать строительство газопровода мощностью более 30 млрд куб. м в год из Иракского Курдистана до Турции, сообщила компания. Соглашение о финансировании проекта может быть подписано с правительством Иракского Курдистана до конца года.

Сумму инвестиций компания не называет. Проект может стоить около $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам готовящейся сделки.

Построить и запустить газопровод компания хочет до 2019 г., к 2020 г. планируется начать по нему поставки в Турцию. Газопровод обеспечит поставки на электростанции и заводы Курдистана, а также предоставит возможность экспортировать газ в Турцию и Европу, говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Источник газа для планируемой трубы представитель «Роснефти» не назвал. Но в июне компания и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о разделе продукции в отношении пяти блоков «с существенным геологическим потенциалом», объявляла «Роснефть». О каких блоках шла речь, неизвестно. Не раскрыл представитель «Роснефти» и данных о газопроводе – маршрут, протяженность и стоимость.

Строить газопровод до Турции правительство Иракского Курдистана запланировало давно. Еще в 2013 г. оно опубликовало план по строительству около 200 км трубы до турецкого города Силопи. Добыча газа во всем Ираке в 2016 г. составила лишь 1,1 млрд куб. м, сказано в отчете BP. Район Иракского Курдистана может обладать запасами 5,67 трлн куб. м, говорится на сайте местного правительства.

Претендентов на курдский газ много. Лондонская Genel Energy уже разрабатывает два месторождения в Курдистане – Miran (запасы – 121 млрд куб. м) и Bina Bawi (201 млрд куб. м). От их месторождений до турецкой границы – около 300 км, пишет компания на сайте. Консорциум из Pearl Petroleum (Ирак), Dana Gas (ОАЭ) и Cresent Petroleum (ОАЭ) разрабатывает Kurdistan gas project, инвестировали $1,1 млрд в месторождения Khormor и Chemchemal, оба проекта уже приносят 3,2 млрд куб. м в год.

Существенной угрозой для всех этих проектов может стать неспокойная обстановка в регионе. Уровень террористической активности в Ираке сейчас ничуть не ниже, чем в Сирии, говорит востоковед Леонид Исаев. Еще не так давно в районе происходили крупные взрывы, а в Иракском Курдистане на следующей неделе планируется референдум по независимости и на этом фоне звучат заявления Ирака о готовности ввести правительственные войска на территорию непризнанного государства, рассказывает эксперт.

Если даже отбросить риски, связанные с крайне нестабильной политической ситуацией в регионе, то все равно не ясно, как этот проект будет соотноситься с планами «Газпрома» на турецком рынке, пишет аналитик «Атона» Александр Корнилов. Потребление всей Турции составляет 42,1 млрд куб. м в год. Более половины поставок в прошлом году – 24,8 млрд куб. м – пришлось на «Газпром». Строящийся «Турецкий поток» принесет еще 15,75 млрд куб. м в год, рассуждает он. Сложно будет выйти и на европейский рынок: предполагаемая мощность трубопровода TAP от Турции до Евросоюза составляет всего 10 млрд куб. м в год, да и отбирать поставщиков газа Евросоюз намерен согласно нормам Третьего энергопакета на аукционе, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Он отмечает, что Турция готовится стать газовым хабом Европы и та может со своей стороны рассмотреть возможность увеличить пропускную способность по газу. Но не стоит забывать, что «Роснефть» будет только оператором трубы до Турции, газ не будет ей принадлежать, считает Полищук.

Связаться с представителем правительства Иракского Курдистана не удалось, представитель «Газпрома» на вопросы не ответил.