Чисто российский батл

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Это может нравиться или не нравиться, но слова «батл» (он же «баттл»), «версус», «хайп» и даже «антихайп» вошли в этом году в русский язык. Даже не вошли – ворвались из узкой субкультуры батл-рэпа с ее подвалами в петербургских барах и YouTube-роликами. Ее герои, еще вчера известные только горстке фанатов, попадают в повестку федеральных новостей.

Если после батла Оксимирона и Гнойного два месяца назад у многих еще было изумление – почему о таком пишут деловые газеты, а не нишевые блоги, – то масштабное освещение российскими СМИ недавнего поединка того же Оксимирона с Дизастером, главным батлером Америки ливанского происхождения, не удивило никого; напротив, оно было воспринято как должное. По данным «Яндекс.Новостей», за последние дни появилось больше 110 новостей и заметок о встрече российского и американского рэперов.