Легитимность Харви Вайнштейна

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В истории Харви Вайнштейна, которая не сходит с первых страниц уже две недели, нетрудно сформулировать отношение к происходящему. Все, что мы знаем, – десятки свидетельств, подробности удивительного контракта между продюсером и его компанией (возможные иски за домогательства были в нем учтены), единодушие коллег – все позволяет судить, что Вайнштейн виноват более или менее кругом. История его настолько однозначна, что в некотором смысле вызывает изумление наличие скандала. Некоторые люди ведут себя отвратительно, некоторые из этих людей имеют весомые заслуги перед обществом и культурой, гений и злодейство вполне совместимы – что тут обсуждать. Почему вообще омерзительный поступок помимо воздаяния – осуждения и правовых последствий – влечет за собой столько шума?

Второй естественный вопрос, от которого нельзя отделаться по следам этой истории, – внезапность, с которой разворачивались события. Почему долгие годы никто не обращал внимания на слухи и заявления в полицию, а теперь как будто разверзлись врата ада? Почему столько людей не замечали прегрешений своего коллеги, а теперь вполне искренне винят себя за это? Появляется соблазн обвинить весь мир в лицемерии и заподозрить, что участники процесса руководствуются не представлениями о добре и зле, а прагматическими соображениями, сперва не желая ссориться с могущественным коллегой, а затем поддавшись соблазну толкнуть падающего. По меньшей мере отчасти апологии Вайнштейна вызваны именно этим соображением. Очевидные заслуги продюсера перед мировой культурой служат в таком случае не смягчающим обстоятельством, а свидетельством неслучайности происходящего.