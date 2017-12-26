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Аналитика / Конъюнктура
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: К кому идет почтальон

Когда закончился аппаратный мир

Дело «Башнефти» и дело Улюкаева как два важнейших сигнала 2017 года
Константин Симонов

Под конец года завершились два судебных дела, которые возбуждали интерес всей российской элиты, а также тех, кто называет себя элитой, как заметил недавно Владимир Путин. Оба этих дела были из разряда, что называется, знаковых. И породили несколько принципиальных вопросов. Например, есть ли пределы экспансии Игоря Сечина и его союзников. Каковы будут правила игры в новом президентском сроке и выполняет ли Путин роль верховного арбитра и блюстителя межкланового баланса.

Интрига была и в деле Алексея Улюкаева, и в деле «Системы». Именно потому, что сам Путин либо долго хранил молчание (по делу Улюкаева), либо даже публично призывал к миру, признавая сам факт личного общения со всеми сторонами конфликта (в случае с «Системой»). Поэтому исход дела был не очевиден. Что резко отличает ситуацию от случая, скажем, Михаила Ходорковского. Там Путин свою позицию обозначил сразу и четко: «Истерику прошу прекратить». Владимира Евтушенкова же после отъема «Башнефти» выпустили из-под домашнего ареста, тут же позвали на встречу бизнеса с Путиным, на новогодний прием в Кремль, а потом Путин взял его с собой в поездку в Крым. Все это указывало на то, что вроде как Евтушенкова простили. Но последовала новая атака.

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