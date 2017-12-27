Кандидат Навальный и политик Навальный

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













То, что ЦИК не позволил Алексею Навальному стать кандидатом на выборах президента России, вовсе не значит, что политик потерял возможность в них активно участвовать. Юридически оказавшись вне рамок президентской кампании, Навальный сохраняет рычаги влияния на ситуацию в стране и даже получил некоторую фору: пока допущенные к выборам кандидаты и вся властная вертикаль будут исполнять предписанные законом ритуалы, он может сконцентрироваться на реализации уже объявленной стратегии – организации «забастовки избирателей», а говоря прямо – дискредитации запрограммированной победы на мартовских выборах действующего президента России.

Какие же рычаги влияния на ситуацию есть у Навального и почему вся критика призывов к активному бойкоту выборов с ссылками на прошлые ситуации не имеет смысла? Во-первых, у Навального, в отличие от большинства тех, кого ЦИК допустит к участию в выборах и кто назывался оппозицией раньше, есть реально существующие сторонники по всей России, они достаточно организованны и идеологически мотивированы. Неважно, какой процент от общего числа граждан России они составляют – важно, что в отличие от лояльного большинства они активны и готовы выходить на улицу в дождь и мороз, не боясь полиции, что неоднократно и происходило в 2017 г. Между тем история смены режимов в последние десятилетия неизменно демонстрирует: в критической для власти ситуации несколько сотен тысяч оппозиционеров на улицах могут оказаться важнее, чем десятки миллионов лоялистов у экранов телевизоров или на избирательных участках. Итак, у Навального есть проверенные предыдущей протестной и организационной активностью сторонники по всей России, которые готовы активно выступать против выборов и признания их итогов – никто из оппозиционных лидеров никогда не имел такого ресурса, а значит, не мог решить задачу организации бойкота.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}