Недопуск Навального снизит легитимность выборов для Запада

Алексей Навальный служит отражением недостаточной в политическом отношении легитимности выборов президента в 2018 г. Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Центризбирком в понедельник отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты Алексея Навального – он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Других претензий нет, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. За решение голосовало 12 человек, член комиссии от «Справедливой России» Николай Левичев взял самоотвод в связи с возможным конфликтом интересов: в 2013 г. вместе с Навальным он участвовал в выборах мэра Москвы.

Закон однозначно ограничивает пассивное избирательное право осужденных по тяжким статьям, заявил член ЦИК, бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев: им запрещено участвовать в выборах 10 лет после снятия или погашения судимости. Навальный же, по информации ГИАЦ МВД, 8 февраля 2017 г. был повторно осужден к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса» – первый приговор отменен по решению Европейского суда по правам человека. Эбзеев напомнил, что такое ограничение уже было предметом проверки Конституционного суда и у ЦИК нет оснований сомневаться в законности и справедливости решения, которое соответствует европейской конституционно-правовой практике.

Навальный категорически не согласился. Он назвал неверными юридические построения Эбзеева: в Конституции черным по белому написано, что не имеют права избираться те, кто лишен свободы. Кроме того, ЕСПЧ признал вынесенный ему приговор фальсифицированным, а решение ЕСПЧ, в соответствии с которым приговор должен быть отменен, не выполнено: по этому поводу есть официальное заключение Комитета министров Совета Европы, напомнил Навальный. По его словам, ЦИК как при Владимире Чурове, так и при Памфиловой все время плетет какие-то юридические кружева, но поверх всего этого – большая красная надпись: не пустим на выборы тех, кто против коррупции, кто ведет реальную избирательную кампанию. Оппозиционер подчеркнул, что если его не пустят на выборы, то это будет решение против 16 000 человек, голосовавших за его выдвижение [в 20 инициативных группах], 200 000 волонтеров, которые работали год, и миллионов людей. «Можно же один раз в жизни совершить нормальный поступок?» – риторически спросил политик. ЦИК должен воспринимать все факты, настаивал он: «Я как налогоплательщик хотел бы, чтобы вы занялись своей работой, учли все факты и вынесли то решение, которое вы обязаны вынести на основании закона».

«Я вообще-то в советские времена 12 лет отпахала на производстве, – не выдержала Памфилова. – А вы пока я не видела, чтобы вообще зарабатывали деньги кроме того, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь!» Она также попросила Навального не монополизировать право иметь собственные убеждения: «Мы, может быть, были бы больше всех заинтересованы в том, чтобы вы шли на выборы. Но какое отношение ЦИК имеет к тому, что у вас есть судимости?»

Председатель ЦИК пообещала довести до конца хотя бы к следующим выборам работу над правкой избирательного законодательства и призвала Навального почаще советоваться с экспертным сообществом – как это делает она сама.

Навальный был не единственным кандидатом, которому отказал в понедельник ЦИК: та же участь постигла основателя девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского и журналиста Олега Лурье. Член ЦИК Евгений Шевченко объяснил, что в документах Полонского отсутствуют сведения о зарубежной недвижимости. До 7 января Полонский может успеть выдвинуться повторно и сдать полный комплект документов, сообщила Памфилова. Лурье отказано в регистрации, как и Навальному, в связи с отсутствием пассивного избирательного права: по информации МВД, тот осужден в 2009 г. по статьям 164 и 159 УК и приговорен к четырем годам лишения свободы. Кроме того, в инициативной группе, выдвигавшей Лурье, оказалось всего 26 человек и он, по словам Эбзеева, не представил ни одного документа из установленного законом перечня. Но отказали ему в регистрации именно по причине судимости.

После заседания ЦИК Навальный заявил, что решение было ожидаемым: «У нас есть план, он совершенно готов – мы объявляем забастовку избирателей. Будем призывать бойкотировать эти выборы, мы не признаем результаты этих выборов и будем разворачивать большую общенациональную кампанию по забастовке, которая будет включать не только агитацию против выборов, но и наблюдение и контроль за явкой». Решение ЦИК будет обжаловано везде, где только можно, заверил несостоявшийся кандидат, включая Конституционный суд, хотя сам Навальный и его сторонники прекрасно понимают, что это все части одной системы.

Тут же Навальный опубликовал и заранее записанное видеообращение, где рассказал о конкретных шагах, которые предлагает для забастовки избирателей. Штабы оппозиционера по стране превращаются в штабы избирательной забастовки, будет наблюдение и контроль за выборами, но не с точки зрения результатов выборов, а с точки зрения явки избирателей, ведь основной задачей Кремля станет фальсификация явки избирателей.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подтверждает, что будут использованы все юридические возможности, в том числе решение ЦИК будет обжаловано в Верховном суде России и ЕСПЧ. «Но пока рано об этом говорить. До ЕСПЧ долгий путь», – предупреждает он и объясняет, что сам по себе недопуск кандидата на выборы может быть основанием для признания нарушения Конвенции по правам человека.

25 самовыдвиженцев и 18 партий

по состоянию на 25 октября, уведомили Центризбирком о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании в среду ЦИК отказал в регистрации инициативных групп журналиста Олега Лурье (из-за его судимости по тяжкой статье) и бизнесмена Сергея Полонского (из-за отсутствия ряда необходимых документов)

На вопрос «Ведомостей», не ударит ли по легитимности президентских выборов возможное решение ЕСПЧ в пользу Навального, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Нет. Есть российское законодательство».

Отказ в регистрации на выборах президента не подпадает под юрисдикцию ЕСПЧ, констатирует юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев: европейская Конвенция по правам человека гарантирует право на свободные выборы применительно лишь к выборам в законодательные органы власти, на исполнительную власть обязательства, взятые на себя участниками конвенции, не распространяются. Возможно, отказ в регистрации Навального и даст повод поставить под сомнение итоги выборов в политическом плане, но юридические основания отсутствуют, уверен юрист.

Юрист КПРФ Вадим Соловьев вспоминает, что проигравший в 1999 г. губернаторские выборы в Тверской области Владимир Баюнов пытался обжаловать результат в ЕСПЧ, но получил отказ со ссылкой на неподсудность жалобы.

Будет создана система обоснования этой ситуации, не случайно в ЦИК появились Полонский и Лурье, обращает внимание человек, близкий к администрации президента: «Можно ожидать заявлений, что по всем кандидатам с судимостью принимались одинаковые решения, если есть сомнения в правовом статусе. Будут говорить, что все было сделано по закону и нечего обращать внимание на Запад, поскольку он хочет вмешиваться во внутреннюю политику России. О таком вмешательстве за последние несколько дней говорили Путин и [первый замруководителя администрации президента Сергей] Кириенко». Проведя выборы максимально честно, Кремль не будет учитывать «фактор Навального» как фактор нелегитимности, поскольку решение ЦИК принято по существующей в стране процедуре, заключает собеседник.

Власти будут говорить, что с точки зрения национальной судебной системы Навальный – преступник и «с точки зрения буквы, а не духа закона» все правильно, поэтому легитимность Путина от этого не пострадает, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Но у легитимности есть и политическое измерение. Отсутствие конкуренции, как и низкая явка, снижает уровень легитимности победителя. Ожидать каких-то далекоидущих последствий от этого решения не стоит. Западные партнеры принимают того президента, который избран в соответствии с российским законодательством, но политически относятся к нему как к человеку, чья политическая, но не правовая легитимность несколько сомнительна. По сути, они относятся к нему так же и сейчас».

На отношения с Западом произошедшее никак не повлияет, согласен политолог Александр Кынев. Однако для России события вокруг Навального имеют важнейшее значение, уверен он: «То, что мы наблюдаем, – исторические сдвиги, тут идет речь не о процентах или явке. Речь о репутации выборов как таковых, и не с точки зрения «здесь и сейчас» – это вопрос истории. Об этом мало кто думает. Это вопрос исторической репутации этих выборов и их результатов». Именно так они будут восприниматься, так выборы войдут в энциклопедии и книги, резюмирует эксперт: «Огромная проблема наших политиков – в том, что они за сегодняшними играми не видят и не понимают, что они часть истории».