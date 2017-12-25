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Навальный обратитcя в Конституционный суд после отказа ЦИК в регистрации

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что обжалует сегодняшний отказ Центризбиркома в регистрации его инициативной группы на выборах президента в Конституционном суде.

«Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы», - заявил Навальный в понедельник журналистам.

ЦИК отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента России Алексея Навального, по причине отсутствия у него пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье. «Не могу сказать, что решение для нас неожидаемое, - сказал оппозиционер. - Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации».

После заседания ЦИК Навальный опубликовал видеообращение, в котором объявил, что без его участия выборов президента фактически не будет. Он призвал избирателей к забастовке. «Мы объявляем забастовку избирателей, - сказал Навальный. - Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами : в ней участвуют лишь Путин и кандидаты, которых он лично выбрал». Предвыборные штабы Навального становятся штабами забастовки и переключаются на мониторинг явки на выборах.