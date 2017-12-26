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Мария Железнова
От редакции
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Исключение Навального

Исключение Навального

Ожидаемый отказ в регистрации – не синоним политического неуспеха

Отказ ЦИК принять документы у кандидата в президенты России Алексея Навального значит куда больше, чем согласие президента Владимира Путина баллотироваться на четвертый срок. Решение Путина ничего не меняет в статус-кво: это еще шесть лет плюс-минус той же самой жизни, несмотря ни на какие громкие заявления о необходимости перемен. Отказ Навальному – это ликвидация самого фактора перемен, а не только исключение из предвыборного уравнения одной из величин. Но даже исключенная величина оттого вовсе не становится равной нулю.

Формально причиной для отказа Навальному стала так называемая поправка Навального – Ходорковского – предусмотрительно установленное еще несколько лет назад ограничение права быть избранным для граждан, осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в течение еще 10 и 15 лет соответственно после погашения судимости. Тогда казалось, что это защита скорее от кандидата Ходорковского, который, однако, не лукавил, когда говорил, что на ближайшее время у него нет планов выдвигаться в президенты.

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Комментарии  ()
manassoffice
06:23 26.12.2017
Навальный - это единственный реальный политик в России , которого реально поддерживают огромное число людей. Навальный фактически создал партию, настоящую политическую партию в которой он лидер с независимым финансирование и тысячами добровольцами. Это круто , потому что сам то Путин вылез как joker из рукава ельцина и никто о нем ничего не знал и никто не поддерживал, те Путин не политик а пролезший во власть решальшик. Собственно все кандидаты кроме Навального не настоящие.
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