Исключение Навального
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Отказ ЦИК принять документы у кандидата в президенты России Алексея Навального значит куда больше, чем согласие президента Владимира Путина баллотироваться на четвертый срок. Решение Путина ничего не меняет в статус-кво: это еще шесть лет плюс-минус той же самой жизни, несмотря ни на какие громкие заявления о необходимости перемен. Отказ Навальному – это ликвидация самого фактора перемен, а не только исключение из предвыборного уравнения одной из величин. Но даже исключенная величина оттого вовсе не становится равной нулю.
Формально причиной для отказа Навальному стала так называемая поправка Навального – Ходорковского – предусмотрительно установленное еще несколько лет назад ограничение права быть избранным для граждан, осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в течение еще 10 и 15 лет соответственно после погашения судимости. Тогда казалось, что это защита скорее от кандидата Ходорковского, который, однако, не лукавил, когда говорил, что на ближайшее время у него нет планов выдвигаться в президенты.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}