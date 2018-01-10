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Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Доведение до Тристана

Кандидат Тристан Присягин как символ президентской кампании

Поди найди кандидата без «чудинки»
Андрей Колесников

Рано или поздно это, конечно, должно было произойти. Выборы должны были превратиться в фельетон для довоенного «Гудка», жизнь просто вынуждена была начать подло подражать художественному вымыслу, а Ильф и Петров – обязаны умереть от зависти. Символ этих президентских выборов – кандидат Тристан Присягин. Если бы его не было – его следовало бы выдумать.

Как известно из средневекового рыцарского романа «Тристан и Изольда» о неравной борьбе долга и чувства, кельтский Тристан был «дитя печали». Тристан не кельтский возглавляет организацию «Дети СССР», в сущности – это дети величайшей геополитической печали XX в. Фамилия же кандидата прямо намекает на президентскую присягу. Все сошлось.

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