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Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Добро пожаловать в подполье

Куда ведет вытеснение Навального в подполье

Вынужденно нелегальный формат работы куда опаснее для государства
Федор Крашенинников

Начавшаяся атака прокуратуры на легальные структуры Алексея Навального заставляет задуматься о причинах и следствиях новой стратегии власти.

Во-первых, очевидна связь спешных попыток ликвидировать фонд «Пятое время года» – структуры, через которую команда Навального ведет всю оперативную деятельность, с объявленной им забастовкой избирателей. Иначе совершенно непонятно, почему атака началась только сейчас, спустя много месяцев после создания всероссийской инфраструктуры. Уже к лету было ясно, что у команды Навального все получается и с кадрами, и с логистикой, и с финансами – но Кремль терпел активность своих радикальных критиков до конца 2017 г. и только в январе 2018-го начал открытое наступление.

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Комментарии  ()
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05:26 17.01.2018
По сравнению с организацией Навального уровень АП - школота какая-то. У них единственный реальный аргумент - возможность внеправового насилия.
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