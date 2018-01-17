Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Добро пожаловать в подполье
Куда ведет вытеснение Навального в подполье
Вынужденно нелегальный формат работы куда опаснее для государства
Федор Крашенинников
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Начавшаяся атака прокуратуры на легальные структуры Алексея Навального заставляет задуматься о причинах и следствиях новой стратегии власти.
Во-первых, очевидна связь спешных попыток ликвидировать фонд «Пятое время года» – структуры, через которую команда Навального ведет всю оперативную деятельность, с объявленной им забастовкой избирателей. Иначе совершенно непонятно, почему атака началась только сейчас, спустя много месяцев после создания всероссийской инфраструктуры. Уже к лету было ясно, что у команды Навального все получается и с кадрами, и с логистикой, и с финансами – но Кремль терпел активность своих радикальных критиков до конца 2017 г. и только в январе 2018-го начал открытое наступление.
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