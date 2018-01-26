От солидарности к тирании

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Танцы в поддержку ульяновских курсантов многим показались чем-то правильным, наверное, потому, что это проявление человечности. Человек заметил, что произошло у другого человека – не знакомого, не родственника – на том же этаже, и решил показать, что заметил. Решил не заходить на верхний этаж, а смело пересечь двор без спроса. Если это людям нравится, значит, им нравится сама эта возможность. Ну и еще нравится, что это не про «политику». Такое проявление человечности не требует неприятного выяснения политической веры.

В России у этого довольно камерного события особое звучание, потому что в нем можно увидеть признак выздоровления от привычки за каждым вопросом бегать наверх. Сама эта привычка ничего общего не имеет с «русским менталитетом», «генетической предрасположенностью» или какими-либо другими несуществующими явлениями. Скорее это вопрос истории и памяти поколений. Исторически в России главным антагонистом человека часто было государство, а взаимоотношения с сообществом, с друзьями, врагами и вообще другими оказывались в подчинении у вертикальных отношений. Как норма между тем воспринимаются как раз горизонтальные отношения: об этом хорошо написал Олег Кашин в колонке «Нормальные люди» на Republic.ru.